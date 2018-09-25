Вторник, 25 Сентября 2018 10:42

АрмИнфо. На полях 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи Никол Пашинян подчеркнул важность последовательного развития армяно-кипрских дружественных отношений. Он с удовлетворением констатировал высокий уровень двустороннего политического взаимодействия. В этом контексте премьер-министр указал на необходимость углубления экономических связей и увеличения объемов взаимного товарооборота.

Президент Кипра, с теплотой говоря об Армении и армянском народе, подчеркнул, что придает большое значение развитию и углублению двусторонним "отличным дружественным связям".

Никол Пашинян и Никос Анастасиадис отметили необходимость проведения совместных бизнес форумов в целях расширения торгово-экономических связей и осуществлении в данном направлении соответствующих шагов.

В деле углубления армяно-кипрского взаимодействия стороны подчеркнули важную роль армянской общины Кипра и выразили убеждение,

что она может стать мостом, особенно в вопросе экономического взаимодействия.

Никол Пашинян и Никос Анастасиадис обсудили также вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского и кипрского конфликтов. Они подчеркнули важность решения проблем мирным путем. Собеседники особо подчеркнули важность сотрудничества на различных международных площадках.

Никос Анастасиадис пригласил Никола Пашиняна посетить Кипр в удобное для него время.