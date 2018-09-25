Вторник, 25 Сентября 2018 10:41

АрмИнфо. Находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом премьер-министр Никол Пашинян 24 сентября в ООН принял участие в саммите "Глобальный призыв к действиям в связи с всемирной проблемой наркотиков". Участники мероприятия сначала сфотографировались с президентом США Дональдом Трампом, после чего состоялись рабочие обсуждения. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Согласно источнику, премьер-министр Никол Пашинян и члены армянской делегации также посетили армянский хачкар 12-13-го вв., который установлен в штаб-квартире ООН.