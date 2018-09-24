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 Понедельник, 24 Сентября 2018 19:24
Марианна Мкртчян

Президент Туркменистана примет участие в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Туркменистана примет участие в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

АрмИнфо. Правительственная делегация во главе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 29 сентября - 2 октября осуществит рабочий визит в г.Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства Туркменистана в Армении.

Согласно программе визита президента Туркменистана, ожидается проведение встреч на высшем уровне. Кроме того, согласно поручениям главы государства будут организованы встречи в формате туркмено-американского делового совета.

"В ходе выступления президента Туркменистана на предстоящем глобальном форуме, проводимого в рамках Генассамблеи ООН, будут озвучены приоритетные позиции нашего государства по дальнейшему сотрудничеству с Организацией. Неуклонно претворяя в жизнь стратегию широкого международного сотрудничества, нейтральный Туркменистан придает особое значение стратегическому партнерству с ООН. Принимая активное участие в общих усилиях по выработке взаимосогласованных решений ключевых вопросов современности, нейтральный Туркменистан рассматривает 73-ю сессию Генассамблеи ООН в качестве важного этапа в деле последовательной консолидации международных усилий по решению ключевых вопросов глобальной повестки.  Туркменистан является твердым и последовательным приверженцем сотрудничества в области безопасности для дальнейшего разоружения и нераспространения ядерного оружия. Наша страна выступает за укрепление международной системы противодействия терроризму, главным координирующим центром которой является ООН. Усилия Туркменистана также нацелены на совместную работу по поиску эффективных механизмов координации взаимодействия в вопросах борьбы с наркотиками и их прекурсорами", - отмечается в сообщение посольства Туркменистана.

В дипмиссии также подчеркивают, что Туркменистан активно работает над реализацией Целей Устойчивого Развития, принятых по итогам Всемирного саммита ООН, состоявшегося в Нью-Йорке в сентябре 2015 года. В частности, Туркменистан, в числе первых, официально принял все 17 Целей Устойчивого Развития и вытекающие из них 148 задач, а также 194 индикатора по их практической реализации. "Туркменистан выдвигает конкретные инициативы в областях устойчивого развития транспорта, энергетики и изменения климата, а также выступает за рассмотрение и решение водных и экологических вопросов в Центральной Азии на основе общепризнанных норм международного права, с учетом интересов всех стран региона и при участии международных организаций. В условиях современных мировых политических, экономических и социальных процессов, молодежь становится стратегическим ресурсом, определяющим развитие не только государства, но и в целом международных отношений в долгосрочной перспективе. Именно поэтому, в контексте достижения Целей Устойчивого Развития, Туркменистан выдвигает инициативу о необходимости создания Глобального партнерства для защиты интересов молодежи.  Вышеизложенные приоритетные позиции, последовательная реализация выдвинутых на различных международных форумах инициатив и предложений станут определяющими при выработке подходов Туркменистана к сотрудничеству со всеми государствами-членами Организации, органами, учреждениями, агентствами и институтами ООН в ходе 73й сессии Генеральной Ассамблеи. Туркменистан приветствует тесное международное взаимодействие в решении актуальных проблем современности, выражает твердую готовность к совместной деятельности во имя утверждения высоких идеалов мира и справедливости, реализации целей и задач, стоящих перед ООН", - подчеркивают в посольстве Туркменистана в РА. 

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