"Дорогие ереванцы, прислушавшись к призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна - "во имя роспуска парламента и окончательной победы революции " вы, 81.05% избирателей, из принимавших в выборах участия 43.66% - исключительное большинство отдали свои голоса за Айка Марутяна. Уважаемые ереванцы, вместе с вами мы продолжим быть требовательными в вопросах решения проблем Еревана. Поздравляем всех ереванцев с проведением выборов без массовых фальсификаций, вбросав и избирательных взяток", - говорится в заявление "Еркир цирани".

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