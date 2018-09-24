Понедельник, 24 Сентября 2018 19:06

АрмИнфо. Посол Армении в Латвии Тигран Мкртчян (резиденция Вильнюс) провел ряд встреч с представителями исполнительной и законодательной власти.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мкртчян на встрече с государственным секретарем Министерства иностранных дел Андрисем Пельшем выразил благодарность МИД Латвии за содействие в ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС парламентом страны. В свою очередь Пельш пообещал приложить все усилия для развития и углубления отношений между двумя странами.

Коснувшись необходимости стимулирования экономических отношений, Мкртчян подчеркнул важность проведения заседания армяно-латвийской межправительственной комиссии в первой половине 2019 года, добавив, что все договоренности и подготовительные работы уже завершены. В этом контексте стороны также коснулись необходимости открытия регулярных рейсов из Риги в Ереван со стороны авиакомпании "Эйр Балтик", что могло бы способствовать хорошей основой для стимулирования туризма и повышения товарооборота между двумя странами. Пельш пообещал держать в центре внимания обсужденные вопрос и содействовать их решению.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, коснулись внутриполитических процессов в Армении и Латвии.

Мкртчян также встретился с руководителем дирекции двусторонних отношений МИД Латвии Илгварсом Клявой. Последний представил армянскому послу подготовительные работы к парламентским выборам в стране, намеченным на 6 октября. В свою очередь Мкртчян коснулся выборов в Совет старейшин Еревана, а также изменений, осуществляемых новым правительством. Стороны подчеркнули важность перманентного проведения двусторонних межмидовских консультаций, а также возможностей организации взаимных визитов на высоком уровне в обозримом будущем.

На встречах в МИД Латвии Мкртчян также поднял вопрос провокаций, осуществляемых в последний период Азербайджаном на армяно-азербайджанской государственной границе, констатировав что по ряду направлений ВС противника мишенью своих обстрелов делали мирных жителей приграничных сел, что привело к ранениям и потерям. Посол Армении подчеркнул необходимость применения формулировок, одобренных сопредседателями Минской группы ОБСЕ и зафиксированных в документе РА-ЕС в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

В Сейме Латвии посол Армении встретился с председателем комиссии по международным делам Ояром Эриком Калныньшем. Последний детально представил подготовку к предстоящим парламентским выборам. Собеседники коснулись внутриполитических процессов в Армении и Латвии, а также актуальных вопросов региональной и международной повестки.