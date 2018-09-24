Понедельник, 24 Сентября 2018 17:36

АрмИнфо. В ходе выборов Совета старейшин Еревана 23 сентября 2018 года было зафиксировано 1155 случаев нарушений. Около 160 наблюдателей из наблюдательной миссии <Очевидцы> провели мониторинг в 80 избирательных участках во всех административных районах Еревана. Впервые в Армении инициатива "Очевидцы" реализовала методику под названием выборочное наблюдение (sample-based observation - SBO). Данная методика дает статистически обоснованные данные о подготовке, голосовании и обобщении результатов выборов.

Согласно выводам <очевидцев>, можно констатировать, что 59% избирательных участков в Ереване были недоступны для людей с ограниченными физическими возможностями, а у 16% имели проблемы с оборудованием помещений, которые могут помешать обеспечению тайны голосования. В 4% избирательных участков присутствовали посторонние лица, в 3% был нарушен порядок распределения функций членов комиссии. На стадии подготовки было зарегистрировано около 70 нарушений.

За время голосования было зарегистрировано 1155 случаев нарушений. 705 нарушений регистрации избирателей. 46 случаев нарушений порядка помощи избирателю и 35 случаев нарушения тайны голосования. На 19 избирательных участках у 26 избирателей заметили подпись другого лица перед их именем. На 18 участках техническое оборудование не работало или работало с нарушениями и тд.

На других избирательных участках были случаи попыток голосования вместо другого лица, случаи препятствии деятельности лиц, имеющих право присутствовать на избирательных участках, попытки вынести предметы голосования из избирательных участков и тд.

Однако в целом можно сказать, что, в отличие от предыдущих выборов Совета старейшин Еревана, выборы 23 сентября были более активными и конкурентными. По сравнению с предыдущими столичными выборами, в в нынешнем году в них приняло участие на 25 000 больше избирателей.

Зафиксированные инциденты в избирательных комиссиях будут направлены в административный суд, а также отчеты об избирательных правонарушениях будут адресованы в правоохранительные органы.