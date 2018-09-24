Понедельник, 24 Сентября 2018 17:35

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашиян 24 сентября в ходе прямого подключения на своей странице в Facebook поздравил армянский народ с беспрецедентной победой на прошедших накануне выборах в Совет старейшин Еревана. Он также коснулся заявлений о "якобы" низкой явке горожан и объяснил необходимость формирования нового парламента.

По словам Пашиняна, прошедшие выборы в Совет старейшин стали исключительными, поскольку впервые гражданин РА голосовал без принуждения и без финансовых соблазн. "Гражданин Армении воспользовался своим правом голосовать или не голосовать на этих выборах, и, сделать таким образом, свой выбор", - заявил он. Он поздравил кандидата на пост мэра Еревана от блока "Мой шаг" и членов Совета старейшин от одноименного блока, пожелав им плодотворной работы на благо столицы. Пашинян поздравил также кандидатов от партии "Процветающая Армения" и блока "Луйс" с тем, что они станут частью Совета старейшин города. Пашинян также заявил, что Армения должна прислушаться к замечаниям международных наблюдателей с тем, чтобы реформировать электоральную систему. "У нас должна быть такая безупречная электоральная система, чтобы при выборах ни у кого не возникало вопросов, чтобы их итоги пользовались доверием избирателей",- заявил Пашинян. Что касается разговоров о том, что большинство ереванцев не приняло участие в выборах, то их Пашинян назвал "мягко говоря смешными". В прошедших в 2017 году выборах, как отметил премьер, даже в условиях применения административного ресурса и избирательного подкупа, участвовало меньше граждан, в то время как их подвозили к избирательным участкам на "Газелях" и автобусах. Помимо этого, как указал он, всем известно, что действующие на сегодня избирательные списки не отражает реальную ситуацию. "Многие граждане 20-25 лет назад покинули страну, но продолжают оставаться в электоральных списках", - отметил он. Кроме этого, если раньше люди преклонного возраста, больные и инвалиды из-за избирательного подкупа были вынуждены прийти на участок и проголосовать за конкретного кандидата, в этом случае решили остаться дома, поскольку не имели прежних обязательств. "Это все говорит о необходимости улучшения избирательных списков", - отметил он.

Премьер напомнил, что эти выборы, помимо всего прочего имели важное политическое значение. "Я попросил избирателей во время выборов в Совет старейшин Еревана проголосовать за блок "Мой шаг", отдав тем самым мандат для инициирования переговоров с парламентскими и непарламентскими силами на предмет проведения внеочередных парламентских выборов. Благодарю сограждан за предоставленный мандат", - сказал Пашинян. При этом он высоко оценил поздравления коллег- оппенонетов "по политическому цеху", которые не только поприветствовали итоги выборов, но и пожелали успехов блоку "Мой шаг".

По словам Пашиняна, итоги прошедших накануне выборов показали, что парламентские силы, представленные в нынешнем законодательном органе, не отражают реальные настроения граждан Армении и не имеют соответствующий мандат от народа. В связи с этим, по возвращению в Ереван он начнёт консультации с целью проведения внеочередных парламентских выборов, чтобы понять сроки и механизмы их проведения. "Политическая неопределенность тормозит не только развитие экономики, но и привлечение инвестиций. Народу надо дать возможность сформировать новый парламент, новое парламентское большинство, которое выберет премьера", - заявил он, подчеркнув, что Армения находится в преддверии важного периода.