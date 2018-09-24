Понедельник, 24 Сентября 2018 17:34

АрмИнфо. Посол Армении в Германии Ашот Смбатян провел встречу с государственным секретарем министерства экономики и энергетики ФРГ Томасом Барайсом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, на встрече стороны коснулись визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Южный Кавказ и договоренностей, достигнутых в рамках визита между Армении и Германии. Собеседники подчеркнули важность расширения армяно-германского экономического сотрудничества, особенно в таких сферах как IT, сельское хозяйство и туризм.

Были достигнуты договоренности о сроках визита бизнесменов из Германии в Армению в течение текущего года.