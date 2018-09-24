Понедельник, 24 Сентября 2018 17:32

АрмИнфо. Армения выполнила условия вступления в силу Соглашения о предоставлении гранта на сумму 1 млн долларов США из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования для выявления на ранней стадии рака молочной железы.Об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

Как говорится в сообщении, в ходе реализации проекта <Усовершенствование профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения> оборудование будет поставлено в медицинские учреждения 3 регионов Армении: Лорийский, Сюникский, Тавушский марз.

Соответствующее Соглашение между Евразийским банком развития (ЕАБР), Управляющим средствами ЕФСР, и правительством республики подписано 3 апреля 2018 года. В августе на заседании кабинета министров одобрен проект указа президента о предоставлении гранта из средств ЕФСР. 14 сентября Министерство здравоохранения Республики Армения утвердило план закупок медицинского оборудования. Проведение закупочных процедур начнется до конца этого года.

Кроме того, проект предусматривает внедрение интернет-программы непрерывного образования для медицинских работников, которая позволит врачам из удаленных районов проходить обучение дистанционно.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами - участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов США учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же 6 стран. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подписали с Банком Соглашение об управлении средствами ЕФСР.