Понедельник, 24 Сентября 2018 17:28

АрмИнфо. В мексиканском городе Морелия (столица штата Мичоакан) открылось почетное Генеральное консульство Армении.

Как сообщили в МИД РА, в церемонии открытия участвовал и посол РА в Мексике Ара Айвазян.

В тот же день Айвазян провел встречу с губернатором штата Мичоакана Сильвано Ауреолесом. На встрече была подчеркнута важность децентрализованного сотрудничества с точки зрения развития двусторонних отношений. Была достигнута договоренность об осуществлении шагов по развитию сотрудничества в культурной, образовательной и ряде других областей.

Морелия, до 1828 года Вальядолид - город в Мексике, столица штата Мичоакан. Расположен в районе долины Гуаянгарео на высоте 1921 м над уровнем моря. Является самым крупным городом в штате, население 597 511 человек. Муниципалитет Морелия имеет площадь 1 199,02 км? с населением 729 279 человек.