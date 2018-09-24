Понедельник, 24 Сентября 2018 17:21

АрмИнфо. Делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания Эдуардом Шармазановым 24 сентября в Минске встретилась с председателем Палаты представителей парламента Республики Беларусь Владимиром Андрейченко.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи стороны подчеркнули важность совместной работы армяно-белорусской межпарламентской комиссии, сотрудничество в парламентских ассамблеях ОДКБ, СНГ и ОБСЕ. Было также затронуто развитие двусторонних отношений в рамках ЕАЭС.

Вице-спикер парламента Армении представил важнейшие вопросы внешнеполитической повестки РА, подчеркнув, что для Армении ключевое значение имеет эффективное противостояние вызовам безопасности. В этом контексте Эдуард Шармазанов обратился к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, вновь подтвердив позицию армянской стороны: проблема должна быть решена в формате Минской группы ОБСЕ, на основе трех известных принципов.

"Единственное препятствие для прогресса в переговорах - деструктивная позиция Азербайджана. Это государство отвергает полноценную реализацию права народа Арцаха на самоопределение, в то время как урегулирование конфликта должно гарантировать осуществление нерушимых прав народа Арцаха. Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Армения, Беларусь и Азербайджан", - подчеркнул Шармазанов.