Понедельник, 24 Сентября 2018 17:15

АрмИнфо. 27 сентября в 19:00 в Большом конференц-зале Администрации Президента РФ в Москве состоится мемориальный вечер "Пока я помню, я живу", посвященный 35-ой годовщине смерти выдающегося советского композитора и пианиста Арно Бабаджаняна.

Ровно 35 лет назад - 11 ноября 1983 года ушел из жизни великий советский композитор Арно Бабаджанян, оставив миллионам своих почитателей богатое культурное наследие. Эта дата ежегодно объединяет миллионы сердец. "В этом году программа мемориального концерта будет особенной - в знак высокого признания, почтения и уважения заслуг маэстро, его самые известные произведения прозвучат в стенах Большого конференц-зала Администрации Президента РФ при участии Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ", - проинформировал в беседе с собственным корреспондентом АрмИнфо в Москве генеральный продюсер Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна Армен Саркисянц.

В концерте примут участие известные российские и армянские певцы - Жан Татлян, Заур Тутов, Алексей Глызин, Наталья Манулик, Армине Саркисян, Гагик Езакян и другие.

Организатор мемориального вечера - Объединенный профсоюзный комитет Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Соорганизаторами выступают Международный Фонд памяти Арно Бабаджаняна и Министерство Обороны РФ при содействии Посольства Республики Армения в РФ и Общероссийской Общественной Организации "Союза армян России".

Информационным партнером мероприятия выступает Информационная компания АрмИнфо.

Великий маэстро переехал в Москву в 1956 году. Композитор обрел огромную популярность как песенник, успешно сотрудничал с поэтом Р.Рождественским и певцом М.Магомаевым. Феноменальный успех выпал на долю песен, написанных в соавторстве с Е.Евтушенко, А.Вознесенским, Л.Дербеневым. "Песня первой любви" и "Ереван" воспринимаются сегодня как гимн родному городу.

Только любимой Москве - лучшему городу земли, маэстро посвятил 5 песен. Но и Москва не осталась в долгу перед величайшим композитором.

В 2001 году в Москве, в знак признания заслуг маэстро, была открыта Звезда Арно Бабаджаняна. В 2008 году в Газетном переулке - в доме где маэстро прожил почти 30 лет, была установлена мемориальная доска работы скульптора Тиграна Арзуманяна. В 2013 году приказом Департамента Культуры города Москвы одна из московских школ была переименована в Детскую музыкальную школу имени Арно Бабаджаняна. В минувшем году, по инициативе Министерства транспорта РФ, российская авиакомпания "Аэрофлот" присвоила одному из своих лайнеров имя Арно Бабаджаняна - "A.BABAJANYAN".