Понедельник, 24 Сентября 2018 17:11

АрмИнфо. Директором Всеармянского фонда <Айастан> назначен Айкак Аршамян. 2-го июля сего года Айкак Аршамян был назначен советником премьер-министра Армении.

Напомним, что 3 июля директор фонда "Айастан" Ара Варданян был задержан представителями СНБ. Согласно СНБ, директор фонда под давлением признался, что владел предоставленной фонду кредитной картой с кредитной линией в 25 млн драмов, которые он использовал в личных целях, в том числе во время ставок в онлайн казино. Это не были средства фонда, а кредитная линия, выделенная ему. Варданян вернул потраченные с кредитной карты деньги еще до начала разбирательств. В следствие этого 10 июля Ара Варданян подал в отставку.

Согласно официальному сайту правительства, Айкак Аршамян, 1971 г.р., в 1988-1993 гг. учился на факультете истории Ереванского государственного университета, в 1993-1996 гг. - аспирантуре Ереванского государственного университета, специализация <История Армении>, кандидат исторических наук. В 2001 г. поступил в Международный исследовательский институт египетского МИД, дипломатическая подготовка, Каир, Египет, в 2002 г. - Гарвардскую юридическую школу. Трудовую деятельность начал в ЕГУ - преподаватель кафедры истории Армении (1994-1996 гг.), далее - 1998-1999 гг. - <Эй-Ти-Пи> благотворительный фонд, переводчик 1999-2015 гг. - ЕГУ, преподаватель кафедры истории Армении, 1999 гг. - Министерство образования и науки, специалист первого класса 1999-2000 гг. - Секретариат Премьер-министра РА и Координационных министров, ведущий специалист, 2000-2001 гг. - Министерство иностранных дел РА, помощник заместителя министра, атташе, 2001-2004 гг. - Советник Министра образования и науки РА, командированный из Министерство иностранных дел РА, 2004-2010 гг. - Фонд <Депи Айк>, координатор проектов, заместитель директора . В 2008-2009 гг. - <Союз армянских добровольцев> БФ, исполнительный директор, по совместительству, в 2010-2014 гг. - Ереванский пресс клуб, координатор программ, 2011-2014 гг. - преподаватель кафедры управления образованием ЮНЕСКО Армянского государственного университета экономики,2013-2016 гг. - Фонд <Центр региональных иследований>, координатор проекта, 2015-2016 гг. - <Азарашен> НПО, координатор проекта, 2015-2016 гг. - Ереванский пресс клуб, координатор программ 2016-2018 гг. - <Транспаренси Интернешнл антикоррупционный центр> НПО, координатор по вопросам коммуникации и адвокации С 2 июля 2018 года назначен советником премьер-министра. В 1996-1998 гг. - служил в Вооружённых силах РА, лейтенант запаса, в 2015 г. - прошел программу для посетителей Европейского союза, Брюссель, Бельгия, в 2016 г. - трейнинг по мониторингу эффективности, Агентство международного развития США.