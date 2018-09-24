Понедельник, 24 Сентября 2018 17:06

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом во Франции, президент Армении Армен Саркисян на полях саммита "Summit of Minds" в городе Шамони провел рабочий завтрак с представителями Европейского парламента, а также с руководящим составом двух десятков известных компаний, фондов, организаций и банков (в том числе, американских Google, Nasdaq, Cargyll, McKinsey, Revolution, швейцарскийх Nestle, Pictet ?? Lombard Odier, французских Groupe Accor, Publicis, OneRagtime, Societe Generale, российским "Альфа банком", британским Bridgepoint ?? Kleinwort Hambros).

Президент Армении с ними обсудил бизнес-среду РА, а также вопросы, связанные с привлечением инвестиций и созданием бизнес-контактов. Саркисян представил конкурентные преимущества страны, выделив роль Армении в качестве моста между ЕС и Евразийским экономическим союзом, что в свою очередь открывает новые и серьезные возможности для иностранных инвесторов. В ходе беседы была достигнута принципиальная договоренность о реализации проектов в Армении.