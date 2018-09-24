Понедельник, 24 Сентября 2018 17:04

АрмИнфо. Центризбирком Армении обнародует подписанные избирательные списки на выборах в Совет старейшин Еревана, хотя этого закон не требует. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян, заметив, что это даст возможность гражданам вновь удостовериться в справедливости выборов.

По его словам, в день голосования в ЦИК поступали многочисленные сигналы о неточностях в списках, которые получали оперативный отклик. Мукучян также сообщил, что сегодня в 18:00 истекает срок подачи заявок на пересчет голосов, однако пока заявок не поступало.