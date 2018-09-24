Понедельник, 24 Сентября 2018 16:56

АрмИнфо. Кадрового геноцида в мэрии, по партийной принадлежности после выборов не будет. Об этом 24 сентября на пресс-конференции заявил представитель блока "Мой шаг" Ваган Костанян.

Костанян отметил, что те представители Республиканской партии, которые являются хорошими специалистами и приносят пользу работе мэрии, не будут уволены. "Мы не намерены устраивать в мэрии кадровый геноцид. Представители нашего блока займутся действительно важными для Еревана проблемами. А именно - проблемой, связанной с вывозом мусора, транспортными вопросами и др", - подчеркнул Костанян.

На замечание относительно того, не помешает ли работе мэрии тот факт, что в Совете старейшин нет оппозиции, Костанян заявил, что представители блока "Мой шаг" руководствуются волей народа, следовательно, они могут выполнять возложенную на них миссию и без оппозиции. Также представитель блока "Мой шаг" отметил, что пока не прошли внеочередные выборы в парламент, нет четкого разграничения, кто является властью, а кто оппозицией, подчеркнув, однако, что в мэрии эту функцию выполнит блок "Луйс" и партия "Процветающая Армения".

В свою очередь представитель партии "Процветающая Армения" Арман Абовян заявил, что для представителей ППА самыми главными являются интересы ереванцев. "Нам не важно, кем мы будем, властью или оппозицией, самое главное для нас защищать интересы ереванцев. Мы будем следить за тем, чтобы представители блока "Мой шаг" должным образом выполняли свою работу и исполнили свои предвыборные обещания", - заключил Абован.