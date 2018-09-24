Понедельник, 24 Сентября 2018 16:52

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян поздравил политические силы, победившие на досрочных выборах в Совет старейшин Еревана.

Как сообщает пресс-служба парламента, в заявлении спикера, в частности, говорится: " Несмотря на то, что еще окончательные итоги внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана официально не обобщены, на основе предварительных результатов можем констатировать, что состоявшиеся 23 сентября внеочередные выборы были в целом хорошо организованы. Поздравляю блок "Мой шаг" и занимающего в нем первое место кандидата Айка Марутяна с одержанной на выборах победой. Поздравляю также партию "Процветающая Армения" и блок "Луйс" с вхождением в состав Совета старейшин Еревана. Всем силам желаю успехов в ответственном деле управления нашей столицей". Отметим, что 23 сентября в Ереване состоялись выборы в Совет старейшин. На выборах победил поддерживаемый премьер-министром блок "Мой шаг", набрав 294109 голоса избирателей или 81,06%, второе место заняла партия "Процветающая Армения" набравшая 6,95% (25219). На третьем месте блок <Свет> - 4,99% (18112).