Понедельник, 24 Сентября 2018 16:47

АрмИнфо. Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов презентует Кодекс по борьбе с терроризмом на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральным событием для Казахстана на полях сессии Генассамблеи ООН станет презентация Кодекса поведения под названием «Достижение мира свободного от терроризма».

«Этот Кодекс мы хотим презентовать 28 сентября на главной трибуне ООН. Наш министр будет выступать и в ходе своего выступления презентует этот кодекс», - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров на брифинге. Этот документ разработан по инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева. Основной целью кодекса является создание широкой международной коалиции стран-партнеров по контртерроризму и достижению к 100-летию ООН в 2045 году мира свободного от терроризма.

Между тем, как проинформировал представитель МИД РК, ожидается, что казахстанская делегация примет участие в работе различных встреч в многостороннем формате. Так, казахстанская делегация участвует на открытии общих дебатов 73-ой сессии Генассамблеи ООН, неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии с передачей председательства в этой организации от КНР к Таджикистану, встрече министров иностранных дел стран-членов ОДКБ, заседании высокого уровня, посвященному международному Дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, ряде заседаний по линии Совета безопасности ООН, неформальной встрече министров ОЭСР, министерской встрече государств-членов группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также министерской встрече группы друзей Альянса цивилизации ООН. «Под председательством США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео пройдет ряд открытых заседаний Совета безопасности ООН, в котором Казахстан является непостоянным членом 2017-2018 годах.

Планируется торжественное открытие в главном офисе ООН выставки, посвященной 90-летию Чингиза Айтматова», - проинформировал Айбек Смадияров. Между тем, Кайрат Абдрахманов проведет ряд двусторонних встреч с официальными лицами ООН, министрами иностранных дел и представителями американского и международного бизнеса.

«В целом, сессия Генассамблеи ООН дает возможность продвинуть реализацию целого ряда внешнеполитических инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в сферах нераспространения и разоружения, миротворчества, устойчивого социально-экономического развития в рамках достижения Целей устойчивого развития и повестки 2030 ООН», - подчеркнул руководитель пресс-службы МИД РК. Напомним, 18 сентября в Нью-Йорке начало свою работу 73-ая сессия Генассамблеи ООН. Тема сессии звучит, как «Сделаем ООН ближе к интересам всех людей. Глобальное лидерство и общая ответственность к поддержанию мирных, справедливых и устойчивых обществ». В повестку дня сессии вошли более 175 вопросов в таких сферах, как поддержание международного мира и безопасности, устойчивое развитие, права человека, гуманитарная помощь, разоружение, содействие правосудию и развитию международного права.