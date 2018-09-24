Понедельник, 24 Сентября 2018 16:50

АрмИнфо. Важность досрочных выборов в Национальное Собрание заключается в том, чтобы дать понять тем, кто не вписывается в реалии новой Армении, что им нет места в политике. Об этом 24 сентября на пресс-конференции заявил представитель блока "Мой шаг" Ваган Костанян.

Костанян заметил, что политическим деятелям, которые не вписываются в реалии новой Армении, было бы правильнее заниматься привычным для них делом, а именно - бизнесом. "Мы отложили досрочные выборы в парламент для того, чтобы данные политики свыклись со сложившейся ситуацией. Однако, сейчас, когда уже прошло достаточно времени, мы считаем, что настал подходящий момент для проведения досрочных выборов. Выборы в Совет старейшин Еревана четко показали волю народа, то, что блок "Мой шаг" набрал 81% голосов, доказывает, что НС не отражает настроения народа. Помимо всего прочего, именно после выборов мы поймем, кто является власть, а кто оппозиция", - подчеркнул Костанян. Также представитель блока "Мой шаг" отметил, что в ближайшее время в парламенте состоится обсуждение с парламентскими и не парламентскими политическими силами на предмет досрочных выборов. "В ближайшее время в парламенте пройдут обсуждения при участии 4 фракций. Кроме того, в ближайшее время закончится реформа Избирательного кодекса, и, думаю, настанет самый благоприятных период для проведения выборов в парламент", - заключил Костанян.

В свою очередь представитель партии "Процветающая Армения" Арман Абовян заявил, что никто кроме народа не имеет права говорить от его имени. "Никто кроме народа не имеет права решать, состоятся ли досрочные выборы в парламент или нет. Если народ четко выразит свою позицию и решит пойти на досрочные выборы, то так и будет. Главным для нас является желание граждан Армении", - отметил Абовян.

Давид Акопян от партии АРФ "Дашнакцутюн" заметил, что если досрочные выборы в парламент состоятся, то АРФД безусловно примет в них участие. Однако он, заявил, что не имеет полномочий выражать точку зрения партии. "Как гражданин Армении, я "за", но это моя личная позиция", - подчеркнул Акопян.

Представители блока "Луйс" Ани Самсонн и партии "Наследие" Андраник Грогорян также подчеркнули, что они являются сторонниками досрочных выборов в Национальное Собрания. Ани Самсонян заявила, что блок "Луйс" в ходе досрочных выборов в парламент выступит в том же составе, что и на выборах в Совет старейшин Еревана.