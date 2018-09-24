Понедельник, 24 Сентября 2018 16:48

АрмИнфо. Выборы в Совет старейшин Еревана были одновременно уникальными и скучными. Подобное мнение 24 сентября на пресс- конференции в Ереване выразил президент Международного центра по изучению избирательных систем, политолог Александр Цинкер.

По его словам, уникальность этих выборов в том, что, во-первых, это были первые выборы в стране после смены власти и вызывал большой интерес. По его словам, было странно, что никто из международных структур не приехал наблюдать за ними, и выразил убеждение, что они многое потеряли. "Второе, большинство представленных кандидатов никогда не учувствовали в процессе управления городом, среди них не было представителей действующей власти, и они не внесли негатив в этот процесс. Более того, программа всех кандидатов была похожа и была позитивная, однако, просматривалась их чрезмерная политизация, особенно это выразилось в противостоянии блока "Мой шаг" и партии "Процветающая Армения". В третьих, была очень короткая избирательная кампания, которая не позволила уравнять возможности всех сил. Те, кто только создавался, не смогли проявить себя, так как за 12 дней это сложно сделать. Нужно также отдать должное действиям ЦИК Армении, которая работала слаженно. Если учесть, что большинство из членов ЦИК были представителями Республиканской партии, то мог иметь место и саботаж, однако этого не произошло", - сказал эксперт.

Четвертым критерием уникальности этих выборов, по мнению Цинкера, является их спокойный ход. По его словам, на выборах было очень мало добровольных наблюдателей от политических сил, что свидетельствует либо об их предрешенности, либо об отсутствии ресурсов у многих сил.

Эксперт в качестве пятого фактора назвал доверительное отношение к результатам выборов. "Шестое - это низкая явка, хотя муниципальные выборы всегда отличаются тем, что в них участвует меньше людей, чем в выборах общереспубликанского значения. Думаю, что социологи и политологи должны заняться изучением того, почему была такая низкая явка на фоне убедительного лидерства одного из политических сил. И последнее, выборы в Совет старейшин Еревана - это референдум доверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Более того, много граждан думали, что Пашинян является кандидатом в мэры. Эти выборы и большая победа, и серьезная ответственность, так как недовольство по поводу промахов мэра и его команды будут направлены Пашиняну, граждане будут с него требовать", - сказал Цинкер.

В качестве упущений эксперт назвал, неточности в избирательных списках, проблемы с доступом на избирательные участки лиц с ограниченными возможностями. При этом он похвалил новую электронную систему идентификации граждан, которая, по его оценке, работала бесперебойно в течение всего дня.