Понедельник, 24 Сентября 2018 16:45

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении по данным на 12:00 24 сентября рассмотрела и изучила 73 публикации СМИ относительно нарушений в ходе электорального процесса в ереванский совет старейшин.

Были также изучены три сигнала, поступившие на горячую линию прокуратуры, 4 публикации граждан в соцсетях, одно дело было принято в административное производство. В полицию Армении поступил 161 сигнал. Полиция изучила 194 сигнала о нарушениях, подавляющее большинство из них было необоснованным. Меж тем, 42 сигнала содержали признаки избирательных нарушений, в этой связи было поручено подготовить по ним материалы, согласно статьям 180 и181 УК РА.

21 материал готовится по признакам многократного голосования, 8 в связи с нарушением тайны голосования, 7 по фактам раздачи взяток, 5 по признакам нарушения избирательного права и 1 из-за препятствования осуществлению агиткампании.