Понедельник, 24 Сентября 2018 16:39

АрмИнфо. В Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш напомнил о приоритетах ООН и призвал лидеров мира, которые на следующей неделе прибудут в Нью-Йорк, проявить готовность к сотрудничеству. Обеспокоенность глав ООН вызывают продолжающиеся конфликты, политическая конфронтация, углубляющийся гуманитарный кризис в некоторых очагах напряженности.

На общих дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН принимает участие делегация Республики Казахстан во главе с Министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым. В период с 24 по 29 сентября запланирован ряд мероприятий в многостороннем и двустороннем форматах. Выступление главы МИД Казахстана запланировано на 28 сентября.

Центральным событием для Казахстана на полях сессии Генассамблеи станет презентация Кодекса поведения «К достижению мира, свободного от терроризма». Документ разработан по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Основной целью Кодекса является создание широкой международной коалиции стран-партнеров по контртерроризму и достижение к столетию ООН в 2045 году мира, свободного от терроризма.

Казахстанская делегация примет участие в работе различных встреч в многостороннем формате, среди которых открытие Общих дебатов 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН; неформальная встреча министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) с передачей председательства от КНР Таджикистану; встреча министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ); заседание высокого уровня, посвященное Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия; ряд заседаний по линии Совета Безопасности ООН; неформальная встреча Совета министров Организации Экономического Сотрудничества; министерская встреча государств-членов Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю; министерская встреча группы друзей Альянса Цивилизаций ООН.

Под председательством США, включая Президента Дональда Трампа и Госсекретаря Майкла Помпео, пройдет ряд открытых заседаний Совета Безопасности ООН, в котором Казахстан является непостоянным членом в 2017-2018 гг.

Привлекают внимание целый ряд крупных мероприятий по линии миротворчества, образования, культуры, здравоохранения, в частности, совещание высокого уровня по ликвидации туберкулеза. Планируется торжественное открытие в главном офисе ООН выставки, посвященной 90-летию Чингиза Айтматова

К. Абдрахманов проведет ряд двусторонних встреч с официальными лицами ООН, министрами иностранных дел и представителями американского и международного бизнеса.

В целом, сессия Генассамблеи ООН дает возможность продвинуть реализацию целого ряда внешнеполитических инициатив Президента РК Н. Назарбаева в сферах нераспространения и разоружения, миротворчества, устойчивого социально-экономического развития в рамках достижения Целей устойчивого развития и Повестки 2030 ООН.