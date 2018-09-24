Понедельник, 24 Сентября 2018 16:02

АрмИнфо. Политические силы "Мой шаг", партия "Процветающая Армения", блок "Луйс", партия АРФ "Дашнакцутюн" и партия "Наследие" поздравили граждан Армении, с проведением первых за последние 23 года честных и свободных выборов. Об этом 24 сентября заявили представители данных политических сил.

В частности, представитель блока "Луйс" Ани Самсонян отметила, что выборы ознаменовали победу революции, которая важна для всей республики. " За исключением небольших технических нарушений, а также нарушений, связанных с опубликованием результатов голосования некоторых граждан, выборы прошли на высоком уровне", - подчеркнула Самсонян.

Представитель партии АРФ "Дашнакцутюн" Давид Акопян подчеркнул, что самое важное заключается в том, чтобы выборы в стране не разделяли различные политические силы и общество. "Выборы в целом не следует рассматривать как борьбу не на жизнь, а на смерть. Да, процесс агитации прошел в весьма напряженной борьбе, но это не значит, что мы стали врагами. Главное, чтобы революция продолжилась во всех сферах", - заключил Акопян.

В свою очередь Арман Абовян, представляющий партию "Процветающая Армения", выразил надежду на то, что вскоре перестанет использоваться черный PR, который, в этот раз активно применялся в ходе предвыборной агитации. Также Абовян выразил надежду на то, что представители блока "Мой шаг" выполнят все свои предвыборные обещания.

Представитель партии "Наследие" Андраник Григорян заявил, что в ходе выборов все же витал призрак Сержа Саргсяна и Республиканской партии Армении, последний выразил надежду на то, что в следующих выборах этого больше не будет. "Еще совсем недавно представители РПА приватизировали все политическое поле, и главной задачей для нас было избавиться от Республиканской партии. Мы добились этого, однако хотелось бы надеяться, что блок "Мой шаг" не станет повторять ошибки АОД-а, когда продвигались только представители данной партии", - заметил Григорян.

В свою очередь представитель блока "Мой шаг" Ваган Костанян отметил, что впервые за последние годы выборы в Ереване прошли в приподнятом и праздничном настроении. "Примечательно то, что впервые за прошедшие 23 года в Армении прошли честные выборы. Что касается того, что блок "Мой шаг" набрал 81% голосов, это еще раз доказывает, что революция в Армении продолжается, и что необходимо в ближайшее время организовать досрочные выборы в парламент", - подчеркнул Костанян.