Понедельник, 24 Сентября 2018 15:57

АрмИнфо. Рейтинг действующего премьер- министра Армении Никола Пашиняна и его партии на внеочередных парламентских выборах должен опуститься. Об этом 24 сентября на пресс-конференции в Ереване на вопрос АрмИнфо заявил президент Международного центра по изучению избирательных систем, политолог Александр Цинкер.

"Теоретически, на парламентских выборах рейтинг не может быть таким высоким. Но, у всех выборов своя тематика. Поэтому, дай бог, чтобы в Армении к выборам не было бы какой-либо исключительной ситуации, которая могла бы оказать влияние на показатели", - сказал эксперт, добавив, что нельзя забывать и том, что чем больше партия пребывает у власти, тем больше возникает проблем и недовольства.

На уточнение, насколько сегодня актуально проведение внеочередных парламентских выборов в Армении, с учетом того, что у действующего премьера и так находятся все рычаги власти, Цинкер заметил, что действительно, сегодня все решения в парламенте проходят беспрепятственно, и Республиканская партия Армении не чинит каких-либо препятствий на этом пути. "Почему они это делают я не могу сказать, не беседовал с ними. Но, это подвешенное состояние, которое сегодня существует опасно, так как коалиция, поддерживающая премьера, в один момент, и скорее всего в самый неподходящий для него, может отказать в содействии или начать свою какую-то игру", - отметил политолог.

Цинкер заметил, что в этой связи у Пашиняна два выхода, либо изменение Конституции под себя, либо внеочередные парламентские выборы. "Кроить Конституции под себя, было бы некрасиво, поэтому остается второй путь для разрешения этой подвешенной ситуации. И желания Пашиняна по этому вопросу вполне понятны", - отметил Цинкер.

Он также не согласился с утверждением о том, что выборы в Cовет старейшин Еревана - генеральная репетиция парламентских выборов. "Я не согласен с этим утверждением, так как будет совершенно другой расклад. В парламентских выборах намерен участвовать первый президент Армении Левон Тер-Петросян, пока непонятно какую позицию займет РПА, также второй президент Роберт Кочарян заявил о возвращении в активную политику. Пока не понятно как он будет сочетать политическую деятельность с тем судебным процессом, который ведется в его отношении. На парламентских выборах и борьба будет жестче. Эти выборы скорее лакмусовая бумажка проверки поддержки действующего премьера", - считает эксперт.

Он также не исключил проведения досрочных выборов в парламент до конца текущего года.