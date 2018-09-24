Понедельник, 24 Сентября 2018 15:54

АрмИнфо. В обращение парламента Армении внесен пакет законопроектов <О внесении дополнений в закон <О собраниях> и <О внесении изменений и дополнений в закон <Об административных правонарушениях>, предусматривающий запрет на организацию и проведение в принадлежащих ААЦ строениях и территориях собраний против церкви.

Законопроекты предполагают также административное наказание в виде штрафа за нарушение данных норм. Документ предполагает на законодательном уровне обеспечить государственную охрану Католикосу всех армян. В настоящее время этим правом пользуются лишь президент, премьер и спикер парламента. Как говорится в заявлении одного из авторов законопроекта, вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова, подобная необходимость возникла после того, как на фоне внутриполитических процессов в стране активизировались группы, действующие против церкви и национальных ценностей.

"На фоне последних политических изменений создалась ситуация, когда миссия ААЦ ставится под вопрос. Действия, развязанные в последнее время некоторыми группами против нашей церкви, угрожают ее социальному и национально- духовному статусу и содержат потенциал по формированию отрицательного отношения к церкви. Одновременно надо подчеркнуть, что в созданной ситуации власти проявляют себя очень пассивно. В то время как в рамках своей духовной и национальной компетенции вопрос о роли государства в деле обеспечения нормального и безопасного функционирования Армянской церкви остается открытым. Такая ситуация создает благодатную почву для посягательства в отношении безопасности и общественного статуса церкви. Должен подчеркнуть, что Конституция Армении признает уникальный статус ААЦ, как национальной церкви. А тем "правозащитникам", которых особенно будет волновать этот законопроект, напомню, что во многих передовых европейских странах уже приняты подобные законы",- говорится в заявлении.