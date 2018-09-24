Понедельник, 24 Сентября 2018 15:49

АрмИнфо. От встречи глав МИД Армении и Азербайджана не стоит ожидать прорывных результатов. Подобное мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил президент Международного центра по изучению избирательных систем, политолог Александр Цинкер, отвечая на вопрос можно ли ожидать каких-либо прорывных результатов от встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, если учесть ужесточившуюся позицию премьер-министра Армении Никола Пашинян по урегулированию конфликта.

"Ну, во-первых, переговорного процесса как такового нет, и поэтому можно говорить всё, что угодно. Пашинян говорит о том, что в переговорном процессе должен участвовать Нагорный Карабах. Но, это и мы давно говорим - если объект переговоров - Карабах, а его нет на переговорах, это ненормально. Второе - то, что Пашинян говорит, что Карабах - это есть Армения, которая является членом ОДКБ. Это немножко притянуто за уши. Я понимаю ОДКБ, когда она говорит, что готова защищать Армению, но Карабах - это не Армения. Я не думаю, что будут какие-то прорывные решения, так как перед тем как достичь прорыва, рабочие группы должны поработать что-то и предложить", - сказал Цинкер, добавив, что на уровне двух министров этого добиться не реалистично, хотя бы потому, что каждый из них не имеет даже такого права. "Если даже главам двух стран будет что-то предложено для проработки, это уже будет прорывом, потому, что сегодня вообще ничего не делается", - заметил политолог.

На вопрос, реалистично ли организовать до конца текущего года встречу на уровне высшего руководства стран, эксперт заметил, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана ничто не мешает встретиться хоть сегодня, на полях сессии Генассамблеи ООН. "Это возможно, зная президента США Дональда Трампа, который может сказать, стойте, пока вы вместе не пообщаетесь, я вас не отпущу. Ну, они пообщаются, а дальше-то что? Потому, что великие, они не принимают решения. Короля играет свита. Надо все подготовить. Но встречаться надо, это лучше чем стрелять", - резюмировал Цинкер.

Отметим, что Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Нью-Йорке 26 сентября.