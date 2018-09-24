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|Цинкер: Выборы в Совет старейшин Еревана - это не генеральная репетиция парламентских выборов
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|Партия "Наследие" поздравила жителей Армении с первыми, за последние 23 года, законными выборами
|Парламентская делегация Армении с рабочим визитом отбыла в Беларусь
|Блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении, одержал убедительную победу на выборах в Совет старейшин Еревана
|По данным обработки бюллетеней с 208 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,08%
|По данным обработки бюллетеней со 172 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,10%
|По данным обработки бюллетеней со 125 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,58%
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|По положению на 20:00 часов в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов
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|Старший советник по делам России в Госдепе США может стать новым послом США в Армении
|Явка избирателей на ереванских выборах составила 43,65%
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|Наблюдательские миссии продолжают фиксировать незначительные нарушения на ереванских выборах
|По положению на 18:00 часов на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 18:00 часов в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов
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АрмИнфо. От встречи глав МИД Армении и Азербайджана не стоит ожидать прорывных результатов. Подобное мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил президент Международного центра по изучению избирательных систем, политолог Александр Цинкер, отвечая на вопрос можно ли ожидать каких-либо прорывных результатов от встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, если учесть ужесточившуюся позицию премьер-министра Армении Никола Пашинян по урегулированию конфликта.
"Ну, во-первых, переговорного процесса как такового нет, и поэтому можно говорить всё, что угодно. Пашинян говорит о том, что в переговорном процессе должен участвовать Нагорный Карабах. Но, это и мы давно говорим - если объект переговоров - Карабах, а его нет на переговорах, это ненормально. Второе - то, что Пашинян говорит, что Карабах - это есть Армения, которая является членом ОДКБ. Это немножко притянуто за уши. Я понимаю ОДКБ, когда она говорит, что готова защищать Армению, но Карабах - это не Армения. Я не думаю, что будут какие-то прорывные решения, так как перед тем как достичь прорыва, рабочие группы должны поработать что-то и предложить", - сказал Цинкер, добавив, что на уровне двух министров этого добиться не реалистично, хотя бы потому, что каждый из них не имеет даже такого права. "Если даже главам двух стран будет что-то предложено для проработки, это уже будет прорывом, потому, что сегодня вообще ничего не делается", - заметил политолог.
На вопрос, реалистично ли организовать до конца текущего года встречу на уровне высшего руководства стран, эксперт заметил, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана ничто не мешает встретиться хоть сегодня, на полях сессии Генассамблеи ООН. "Это возможно, зная президента США Дональда Трампа, который может сказать, стойте, пока вы вместе не пообщаетесь, я вас не отпущу. Ну, они пообщаются, а дальше-то что? Потому, что великие, они не принимают решения. Короля играет свита. Надо все подготовить. Но встречаться надо, это лучше чем стрелять", - резюмировал Цинкер.
Отметим, что Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Нью-Йорке 26 сентября.
|Президент Туркменистана примет участие в работах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
|"Еркир цирани" поздравила ереванцев с проведением выборов без массовых фальсификаций, вбросав и избирательных взяток
|Ереван и Рига обсуждают возможности открытия регулярных рейсов, которые свяжут столицы двух странт
|В ходе выборов Совета старейшин было зафиксировано 1155 случаев нарушений.
|Никол Пашинян: Итоги прошедших выборов показали, что парламентские силы, представленные в законодательном органе, не имеют соответствующего мандата от народа
|Армения и Германия согласовали сроки визита немецких бизнесменов в Ереван
|Армения начинает реализацию первого грантового проекта ЕФСР
|В мексиканском городе Морелия открылось почетное Генконсульство Армении
|Эдуард Шармазанов: Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Армения, Беларусь и Азербайджан
|Вечер памяти величайшего советского композитора Арно Бабаджаняна состоится 27 сентября в Администрации Президента РФ
|Директором Всеармянского фонда "Айастан" назначен Айкак Аршамян
|Президент Армении во французском Шамони провел переговоры с представителями Европарламента и двух десятков известных компаний и банков
|ЦИК обнародует подписанные избирательные списки на ереванских выборах
|Руководители парламентских групп дружбы Армения - Монголия обсудили перспективы сотрудничества
|Представитель блока "Мой шаг": Кадрового геноцида в мэрии по партийной принадлежности не будет
|Ара Баблоян поздравил политические силы, победившие на внеочередных выборах в мэрию Еревана
|Ваган Костанян: Смысл досрочных выборов в парламент - дать понять тем, кто не вписывается в реалии новой Армении, что им нет места в политике
|Цинкер: Выборы в Совет старейшин Еревана - это референдум доверия Пашиняну
|По фактам 42 избирательных нарушений готовятся материалы: Прокуратура
|Политические силы, принявшие участие в выборах в Совет старейшин Еревана, довольны их организацией и проведением
|Цинкер: Выборы в Совет старейшин Еревана - это не генеральная репетиция парламентских выборов
|В обращение парламента Армении внесен пакет законопроектов о защите интересов Армянской Апостольской церкви
|Цинкер: От встречи Мнацаканян-Мамедъяров не стоит ожидать прорывных результатов
|Банк ВТБ (Армения) запустил услугу интернет-эквайринга
|Айк Марутян ереванцам: Готов каждый час, каждую минуту служить вам
|"Сасна Црер": народ своей свободной волей отверг старые силы и сориентировался в направлении будущего
|Республиканцы не видят никакой логической связи между итогами ереванских выборов и роспуском парламента
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|"Процветающая Армения" признает результаты выборов в Совет старейшин Еревана и поздравляет блок "Мой шаг" с победой
|Никол Пашинян: внешняя политика Армении должна основываться на необходимости служения национальным интересам, а не сохранения власти
|Beeline объявляет о старте инициативы "День клиента"
|Премьер-министр: ЕСПЧ своим решением подтвердил, что в судебной системе Армении есть проблемы
|Посыл Никола Пашиняна Диаспоре: Становитесь богатыми и обогащайте Армению
|Никол Пашинян в ближайшее время начнет консультации с целью проведения внеочередных парламентских выборов
|Ашхабад выразил недоумение в связи с заявлением посла Таджикистана в Узбекистане о намерении отложить строительство железной дороги ТАТ "до лучших времен"
|Ереван обнародовал дату встречи Мнацаканян-Мамедъяров
|Гутерреш: Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении
|Партия "Наследие" поздравила жителей Армении с первыми, за последние 23 года, законными выборами
|Парламентская делегация Армении с рабочим визитом отбыла в Беларусь
|Блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении, одержал убедительную победу на выборах в Совет старейшин Еревана
|По данным обработки бюллетеней с 208 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,08%
|По данным обработки бюллетеней со 172 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,10%
|По данным обработки бюллетеней со 125 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,58%
|В ЦИК Армении опубликовали первые данные голосования на выборах в столичный Совет старейшин: Лидирует блок "Мой шаг" с результатом 82,42%
|По положению на 20:00 часов в Генпрокуратуру Армении поступило 129 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|На ереванских выборах больше всех потратился блок "Мой шаг"
|На "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении по положению на 21:30 поступило 46 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 20:00 часов в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Старший советник по делам России в Госдепе США может стать новым послом США в Армении
|Явка избирателей на ереванских выборах составила 43,65%
|По положению на 20:00 часов в СК Армении поступило 23 материала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Прокуратура Еревана направила три дела по фактам обнародования проголосованных избирательных бюллетеней в Следственный Комитет
|В Ереване завершилось голосование на выборах в столичный Совет старейшин
|Наблюдательские миссии продолжают фиксировать незначительные нарушения на ереванских выборах
|По положению на 18:00 часов на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 18:00 часов в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Главы МИД Армении и России встретятся в Нью-Йорке
|Заявление Генсека ОДКБ касательно обстановки на армяно-азербайджанской госгранице вызвало гнев Баку
|По положению на 17:00 явка избирателей на ереванских выборах составила 34,72%
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