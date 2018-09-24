Понедельник, 24 Сентября 2018 15:34

АрмИнфо. С целью стимулирования роста безналичных платежей в Армении, а также с учетом растущего с каждым днем спроса на интернет-покупки, Банк ВТБ (Армения) запустил для своих клиентов – частных предпринимателей, юридических и физических лиц услугу интернет-эквайринга – безналичную оплатупокупок в интернет-магазинах. Данная услуга предоставляет возможность армянским предпринимателям осуществлять электронную торговлю не только по территории Армении, но и за рубежом, стимулируя развитие и распространение товаров армянского производства по всему миру.

Услуга интернет-эквайринга, кроме того, что экономит время покупателей и является комфортным способом осуществления покупок, обладает следующими преимуществами:

- возможность электронного платежа для местных и международных карт - ArCa, VISA и Mastercard,

- для электронных платежей в интернете действует система безопасности 3D Secure, что исключает вероятность мошенничества как для держателей карт, так и владельцев интернет магазинов

- простой и быстрый процесс отмены сделок,

- индивидуальный подход к каждой организации,

- возможность принятия электронных платежей онлайн посредством как сайтов, так и мобильных приложений.

Использование интернет-эквайринга позволит владельцам магазинов:

- увеличить прибыль за счет привлечения новых клиентов – держателей банковских карт, предпочитающих оплачивать товары и услуги через интернет;

- увеличить объем продаж, предоставив возможность покупателям незамедлительно реализовать желание приобрести товар, оплатив его банковской картой («Импульсивная покупка»);

- расширить географию охвата целевой аудитории – оплату можно совершать из любой точки мира;

- снизить издержки, связанные с обработкой наличных денежных средств: затраты компании на проведение транзакций в интернете ниже затрат на аренду помещений, оплату труда сотрудников в магазинах, инкассацию и т.д.



Клиенты магазинов получат:

- удобство осуществления покупок в любое время из любого места, где доступен интернет;

- возможность покупки понравившегося товара или услуги в считанные минуты

Согласно статистике:

- при возможности выбора магазина, преимущество останется за тем, с кем легче рассчитываться;

- статистически зафиксировано, что любой эквайринг увеличивает общую величину покупок, иногда на треть, особенно, если приобретается несколько недорогих или сопутствующих товаров.