Понедельник, 24 Сентября 2018 14:48

АрмИнфо. "Дорогие ереванцы, родные - это не наша победа, это ваша победа. Наш народ доказал всему миру, что консолидирован и решителен в вопросе построения демократического государства. Я горд, что я один из вас",- написал на своей страничке в Facebook без пяти минут мэр Еревана Айк Марутян.

Он поблагодарил ереванцев за поддержку и доверие: "Готов каждый час, каждую минуту служить вам для того, чтобы превратить наш Ереван в город наших грез",- написал Марутян.

Кандидат в мэры Еревана от прартии "Оринац еркир" Мгер Шахгельдян по итогам выборов лишь выразил надежду на то, что Айк Марутян сумеет реализовать свои предвыборные обещания и не разочарует ереванцев. Кандидат в мэры от партии АРФ "Дашнакцутюн" Микаэл Манукян, оценил ход электорального процесса положительно, посчитав исход голосования "нормальным", с учетом того, что народ на волне революционных настроений пытается отвергнуть все старое. Лидер партии реформистов Ваган Бабаян считает, что народ на выборах проголосовал не за Айка Марутяна, а за Никола Пашиняна. При этом он заметил, что подавляющее большинство ереванцев, которые не поддерживали правящую силу, не пришли на выборы, посчитав, что их голос не повлияет на исход голосования.