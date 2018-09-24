Понедельник, 24 Сентября 2018 14:36

АрмИнфо. Секретариат инициативной группы по созданию общеармянской партии "Сасна црер" распространил заявление в связи с прошедшими 23-го сентября выборами в Совет старейшин Еревана.

В заявлении партии, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "Действительно свободные выборы в Совет старейшин Еревана 23 сентября 2018 года показали, что для установления демократии в стране возникла беспрецедентная позитивная ситуация. Примечательно, что народ своей свободной волей отверг старые силы и

сориентировался в направлении будущего. Поздравляем блок "Мой шаг" с одержанной убедительной победой и желаем Айку Марутяну и его команде плодотворной работы.

С радостью констатируем, что более восьмидесяти процентов голосов участников выборов Совета старейшин Еревана - это еще один своеобразный вотум доверия революции и Николу Пашиняну, что существенно для неуклонного продолжения кардинальных изменений в стране".

Напомним, что согласно полученным со всех 475 избирательных участков предварительным данным, на выборах в Совет старейшин Еревана победу одержал блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Центральная избирательная комиссия завершила электронный подсчет голосов, который показал, что за блок отдали свои голоса 294109 избирателей или 81,06% жителей столицы Армении, имеющих право голоса.