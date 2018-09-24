Понедельник, 24 Сентября 2018 14:32

АрмИнфо. Республиканская партия Армении не видит никакой логической связи между итогами ереванских выборов и намерением премьер- министра РА Никола Пашиняна распустить парламент. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

"Даже если бы на ереванских выборах явка составила 100%, и все эти 100% отдали бы свои голоса за блок "Мой шаг", какое это имеет отношение к парламенту, его возможному роспуску и предполагаемым досрочным выборам. Конституция Армении четко разделает все ветви власти и ограничивает их права и обязанности, органы местного самоуправления не имеют воздействия на законодательную власть, также как и другие ветви власти. Что касается Национального Собрания, то оно было избрано в 2017 году и должно действовать до 2022 года. Примечательно, что выборы признали не только весомые и авторитетные международные структуры, но и политические силы, участвующие в них, в том числе блок "Елк" с Николом Пашиняном. Тот же парламент месяцами ранее избрал Пашиняна премьер- министром, если, по логике того же Пашиняна, он не был легитимным, получается, что и его выборы были нелегитимными. Все заявления премьера не выдерживают никакой логической критики",- заявил Шармазанов.

Касаясь заявления премьера о том, что парламентские выборы необходимы для установления в стране более привлекательной инвестиционной среды и создания основ для экономического развития, то и здесь вице-спикер не узрел какой-либо логики. "А чем парламент мешает инвесторам или экономическому развитию страны. Назовите хоть один случай, когда бы парламент торпедировал те или иные инициативы кабинета Пашиняна, особенно, если они нацелены на развитие страны. И впредь мы не намерены делать этого, поскольку исходим не из узкопартийных интересов, а интересов государства и народа. Так что парламент никак не мешал и не намерен мешать работе кабмина. В этом плане заявления Пашиняна также не выдерживают критики",- заявил Шармазанов.

Касаясь инициативы Пашиняна начать переговоры с парламентскими силами о роспуске парламента, Шармазанов сообщил, что РПА пока не обсуждала ее и не приняла какого-либо решения на сей счет, вновь заметив, что какой-либо необходимости во всех этих шагах нет. Говоря об итогах ереванских выборов, вице-спикер заметил, что никогда не сомневался в победе блока "Мой шаг". "Но результаты нуждаются в анализе. Не все так примитивно, как кажется на первый взгляд. Явка с учетом политизированности выборов,

постреволюционной эйфории, высокого рейтинга премьера, непосредственно ведущего всю предвыборную кампанию, была чрезмерно низкой. Обвинения в наш адрес в том, что мы доставляли людей на участки на "газелях", подкупая их, обращаются против самих же властей. Получается, что рейтинг Пашиняна, обещания светлого будущего и досрочных парламентских выборов для избирателей имеют не больший вес, чем их доставка на участки на "газелях"",- резюмировал пресс-секретарь РПА.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Нью-Йорке во время встречи с представителями армянской общины заявил, что по возвращению в Ереван инициирует политические консультации по роспуску парламента и проведению досрочных выборов в самом ближайшем будущем. По его словам, подобная необходимость возникла по итогам ереванских выборов. Пашинян также заметил, что досрочные выборы необходимы для создания в стране благоприятной инвестиционной атмосферы и экономического развития.