Понедельник, 24 Сентября 2018 13:53

АрмИнфо. Директор Института Кавказа Александр Искандарян в интервью АрмИнфо комментирует итоги выборов ереванского мэра. Прогнозирует их возможное воздействие на сроки и результаты проведения внеочередных парламентских выборов в Армении. Рассуждает о возможных катализаторах и препятствиях на пути проведения этих выборов. А также оценивает шансы Роберта Кочаряна на противодействие Николу Пашиняну в свете победы блока “Мой шаг” с огромным перевесом над остальными участниками выборов в Совет старейшин столицы.

Чем, прежде всего, бросилась Вам в глаза избирательная кампания и сами выборы в Совет старейшин Еревана?

Своей запредельной жесткостью, достаточно сильной политизированностью. Кампания по выборам мэра фактически превратилась в политическую кампанию, что, в целом, довольно понятно. И подобная жесткость, в общем-то и не требовалась, поскольку в любом случае исход этих выборов был предрешен изначально. Для городских выборов явка избирателей вполне нормальная, побольше чем на прошлых выборах в Ереване. Для политических выборов явка, конечно, могла бы быть и больше. Обычно явка уменьшается, когда все понимают, что выборы неконкурентны и их исход предрешен. На мой взгляд, на выборах 23 сентября люди выбирали не мэра, а выразили Николу Пашиняну очередной, гигантский, более 80% вотум доверия, тем самым подтвердив его высокую легитимность. Теперь о плохом. Выборы в парламент Еревана продемонстрировали полный коллапс партийной системы в Армении, то что все политические партии в стране находятся в руинах. Даже выигравший выборы блок “Мой шаг”, его костяк – партия “Гражданский договор” выиграли их лишь благодаря, подкрепленному постреволюционной эйфорией, личностному фактору г-на Пашиняна. Об остальных же партиях говорить вообще не приходится. И чрезвычайно логично, что в результате итогов этих выборов внеочередные парламентские выборы будут организованы намного скорее, чем это планировалось ранее. По крайней мере, это было бы рационально.

Насколько я понимаю, выборы мэра Еревана стали своеобразными праймериз внеочередных парламентских выборов в Армении. Станут ли их итоги этаким катализатором, который подтолкнет Пашиняна и его команду провести выборы как можно скорее?

Это, конечно же, может сыграть роль катализатора. Примерно с 1992 года до апреля 2018-го все армянские власти привыкли, приспособились к существованию в условиях низкой легитимности. Новой армянской власти наоборот привычно существовать в условиях легитимности высокой, что является естественной для них средой. Невозможно не понимать, что рейтинг будет падать, эйфории не бывают вечными, на то они и эйфории, что временны. И рейтинг Пашиняна будет снижаться хотя бы по той простой причине, что сегодня он несусветно высок. Соответственно, выборы нужно проводить пока этот рейтинг очень высок. Завершить транзит власти сегодня – основная задача Пашиняна. И даже не потому что ему так сильно нужно поменять парламент и избавиться от окопавшихся там республиканцев. Гораздо более важен вопрос – изберется ли нужный Пашиняну парламент в случае проведения очередных выборов в 2022 году. Соответственно, проведение внеочередных выборов именно сейчас для команды Пашиняна - вопрос рациональности. Хотя на этом пути есть довольно много технических препятствий, к примеру, все еще недоработанный Избирательный кодекс. Я не знаю, как скоро их преодолеют власти, но при соответствующей политической воле и наличии данного обществом мощного карт-бланша сделать это вполне возможно.

Пашинян ранее обозначил срок проведения выборов маем 2019-го. Уже сегодня власть говорит о проведении выборов не позднее этой осени. Обозначьте весьма условно разницу между голосами в пользу его партии в случае проведения выборов в будущем и текущем году.

Не называя процентов, скажу, что в мае будущего года после зимы поддержка Пашиняна будет гораздо ниже чем если выборы пройдут этой осенью. При этом, мне кажется, что высокая популярность Пашиняна продержится и до весны, что позволит ему выиграть выборы и в будущем году. И причина тут даже не столько в высокой популярности Пашиняна и Ко. Сколько в разрушенном состоянии партийной системы в Армении, в целом. Соорудить какую-нибудь серьезную, способную противостоять Пашиняну, политическую силу за полгода на практике невозможно. Таких сил на политическом горизонте просто нет. Соответственно, вероятность победы велика и в этом, и в будущем году.

Иными словами, соорудить такую политическую силу нет шансов и у возвратившегося Роберта Кочаряна?

Я не люблю называть показатель в 100%, но шансы Кочаряна на это ну очень низкие. И я даже не думаю, что в случае Кочаряна ему может помочь даже возникновение форс-мажорной ситуации. Я ни в коем случае не говорю, что это невозможно вообще, я говорю, что это невозможно в предстоящий до внеочередных выборов период. Вспомним хотя бы о чрезвычайно высоком рейтинге Левона Тер-Петросяна в 2008 году. Но сегодня это просто невозможно и это прекрасно понимают и Кочарян, и республиканцы, что выразилось в их отказе участвовать в политических выборах ереванского мэра.

Исходя из Ваших слов об, обусловленной постреволюционной эйфорией, поддержки Пашиняна обществом, создается впечатление, что Вы, скажем так, не очень верите в способность его команды провести серьезные структурные социально-экономические реформы в будущем, что, как минимум, позволит ей поддержать высокий рейтинг…

Я верю во второе пришествие Христа, в политике я не верю ни во что, я лишь анализирую. На сегодняшний день стратегия исполнительной власти заключается в использовании высокой популярности для поддержания высокой популярности. Высокая популярность – очень хорошая вещь для любого политика и ее, несомненно, нужно использовать, что делается многими политиками в разных странах, к примеру, для осуществления непопулярных в обществе реформ. Например, для серьезных институциональных изменений, того, чего давно не делалось, но давно нужно сделать. Всего этого я пока не вижу, хотя, конечно же, период транзита власти не завершен. Взята исполнительная власть, постепенно в руки команды Пашиняна переходит местная власть, чему пример Ереван. Впереди законодательная власть и очевидно речь, наконец, дойдет и до власти судебной. В результате всего этого, по идее, должна произойти смена людей у кормила исполнительной власти, выработка сколько-нибудь серьезных планов, стратегий. Поскольку то что происходит сейчас довольно хаотично. А люди из сегодняшних правительственных структур весьма разнородны. Я говорю даже не об их компетентности, я говорю лишь об их гетерогенности. Сегодня в Армении начисто отсутствует то что называется watchdog или сторожевая собака – контроля над властью со стороны сильной оппозиции, серьезного гражданского общества, которое выполняет свои функции, а только поддерживает власть и т.д. Я отнюдь не исключаю, что эти инструменты будут создаваться, но сегодня их нет. Я убежден, что при проведении реформ популярность власти не растет, а снижается. Я это знаю, если желаете верю, потому что вижу сотни образцов по всему миру. Проводить реформы с целью улучшения управления обществом, и чтобы общество тебя за это любило практически невозможно. По крайней мере, без притока гигантских денег, чего в Армении не ожидается.

Ожидаете ли Вы проецирования, хотя бы приблизительного, итогов выборов ереванского мэра на итоги выборов внеочередных?

Если внеочередные выборы произойдут достаточно скоро, то, конечно же, да. Ереван – приблизительно треть населения и, соответственно, Армении. Обычно Ереван несколько более оппозиционен чем провинция. А тут еще прибавляется инерция голосовать оппозиционным образом, что в данном случае выразится голосованием за “Гражданский договор”. Соответственно, итоги выборов в Ереване, безусловно, отразятся на итогах внеочередных выборов, если последние будут проведены уже этой осенью.