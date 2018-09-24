Понедельник, 24 Сентября 2018 12:50

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян начать переговоры с парламентскими и внепарламентскими политическими силами по срокам и условиям проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщил Пашинян в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями армянской общины США.

По словам главы армянского правительства, кого-то могут и удивить высокие показатели правящей политической силы на прошедших 23-го сентября выборах в Совет старейшин Еревана. “Но все знаете, что этим выборам был придан особый политический контекст - я попросил избирателей во время выборов в Совет старейшин Еревана проголосовать за блок "Мой шаг", отдав тем самым свой голос за проведение внеочередных парламентских выборов", - сказал Пашинян, подчеркнув, что в ближайшее время может начать консультации на предмет проведения внеочередных парламентских выборов.

Премьер-министр напомнил, что были планы провести внеочередные парламентские выборы до июня 2019 года. Однако, с учетом выжидательного состояния потенциальных инвесторов, которым необходима долгосрочная политическая среда и благоприятное экономическое поле, выборы должны быть проведены раньше, чтобы начать процесс восстановления экономики. “На сегодня структура экономики не дает повода для оптимизма, и ее следует изменить», - указал премьер.

В настоящее время, как отметил глава правительства, экономику можно подразделить на три основные направления, одно из них – сельское хозяйство, которое не соответствует современным требованиям, другое направление – горнорудная сфера, которая занимается продажей национального ресурса и третье - сфера игровых тотализаторов. "В июле армянская экономика зарегистрировала двузначный показатель роста за счет Чемпионата мира по футболу, и подобная структура нас не устраивает", - сказал Пашинян, добавив, что правительство намерено превратить Армению в страну высоких технологий, что вытекает из интересов национальных безопасности страны.

По словам Пашиняна, правительство за 4 месяца сделало все от него зависящее для обеспечения стабильности в стране, и это ему удалось. Важнейшая задача на сегодня - привлечение инвестиций, для чего будут внесены изменения в Налоговый кодекс, в работе судебной системы, в обеспечение стабильности политической системы. А для обеспечения всего этого, как считает премьер, необходимо в ближайшее время провести внеочередные парламентские выборы. “Результаты выборов в Совет старейшин Ереван показали, что это неизбежно, и они должны пройти как можно раньше", - сказал Никол Пашинян.