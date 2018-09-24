Понедельник, 24 Сентября 2018 11:42

АрмИнфо. Официальный Ашхабад отреагировал на заявление посла Таджикистана в Узбекситане Имоми Содик Ашурбойзода касательно намерения отложить строительство железной дороги Туркменистан-Афганистан- Таджикистан.

"Министерство иностранных дел Туркменистана выразило таджикской стороне свое непонимание в связи с появившимся в средствах массовой информации заявлением Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в Узбекистане Имоми Содик Ашурбойзода о том, что Душанбе намерен "отложить до лучших времен" идею строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан. Комментарии туркменской стороны по вышеназванному заявлению таджикского дипломата в официальном порядке доведены до МИД Таджикистана",- говорится в сообщении МИД Туркменистана, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что строительство железнодорожной магистрали "Туркменистан-Афганистан- Таджикистан" началось в 2013 году. Протяженность железной дороги составит 400 км и соединит Атамырат-Имамназар (Туркменистан) через Акина-Андхой (Афганистан) с Нижним Пянджем (Таджикистан).