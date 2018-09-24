Понедельник, 24 Сентября 2018 11:29

АрмИнфо. Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся в Нью-Йорке 26 сентября. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

"При посредничестве Минской группы ОБСЕ, 26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что это уже вторая встреча министров, после смены власти в Армении.