Понедельник, 24 Сентября 2018 11:29

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал процесс передачи власти в Армении в апреле этого года "фантастическим" примером мирного урегулирования внутриполитических вопросов.

"Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении, это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем мое поколение", - сказал Гутерреш во время сессии ответов на вопросы в социальной сети Facebook, передает РИА.

"Важно подчеркнуть, что гражданское общество, люди, молодые люди могут объединиться и показать, что демократия, свобода, гражданские права в высшей степени важны для наших сообществ", - добавил генсек.