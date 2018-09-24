Понедельник, 24 Сентября 2018 11:28

АрмИнфо."Партия "Наследие" поздравляет жителей Армении с проведением первых свободных и законных выборов за последние 23 года". Об этом говорится в поздравительном послании партии.

Согласно источнику, в заявлении, в частности, говорится: "Мы долго боролись за этот день, и вне зависимости от того, кто победил, это может стать новым началом для установления демократии в нашей стране, и гарантией того, что прошлое больше не вернется.

Мы поздравляем все политические силы, участвующие в предвыборной агитации, в частности, блок "Мой шаг", премьер-министра Никола Пашиняна и Айка Марутяна, и желаем им удачи".

Отметим, что 23 сентября в Армении прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана. Победителем стал поддерживаемый премьер-министром блок "Мо шаг", набрав 294109 голоса избирателей или 81,06% жителей столицы Армении. В свою очередь партия "Наследие" набрала - 2709 голос, или 0.75%.