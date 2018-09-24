Понедельник, 24 Сентября 2018 10:01

АрмИнфо.Согласно полученным со всех 475 избирательных участков данным, на выборах в Совет старейшин Еревана победу одержал блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер­министром Армении Николом Пашиняном. Центральная избирательная комиссия завершила электронный подсчет голосов, который показал, что за блок отдали свои голоса 294109 избирателей или 81,06% жителей столицы Армении, имеющих право голоса.

Согласно данным ЦИК, второй партией стала "Процветающая Армения" с результатом 6,95% или 25219 голосов, третьей - блок "Луйс" ("Свет"), за который отдали свои голоса 18112 избирателей или 4,99% жителей столицы Армении. Согласно действующему законодательству, в Совете старейшин, состоящему из 65 членов, должны действовать минимум три политические силы. Явка на выборах составила лишь 43,65%. Таким образом, возглавивший пропорциональный список блока "Мой шаг" комедийный актер Айк Марутян автоматически становится мэром Еревана, поскольку данная политическая сила получила более 50% голосов избирателей. Как ожидается, он вступит в должность в середине октября.