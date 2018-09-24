Понедельник, 24 Сентября 2018 01:55

АрмИнфо. По данным обработки бюллетеней с 207 избирательных участков на выборах в столичный Совет старейшин, продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,08% или 125 633 голосов.

Согласно данным ЦИК Армении, на второй строчке расположилась партия "Процветающая Армения" - 10927 или 7.05%, на третьем месте - блок "Луйс" - 7617 или 4.92%, на четвертом месте партия АРФ Дашнакцутюн" - 2460 или 1.599% , замыкает пятерку партия "Еркир цирани" -2185 или

1.41%. На шестом месте партия "Оринац еркир"- 1664 или 1.1 %, далее блок "Ереванцы" - 1349 или 0.87%, партия "Наследие" набрала - 1124 или 0.73%, блок "Ереванская общественность"- 1113 или 0.72%, " партия "Реформисты" - 304 или 0.20%, "Демократический путь" - 295 или

0.19%, партия "Айк " - 241 или 0.16%.

Всего по всему Еревану было открыто 475 избирательных участков. Окончательная явка на выборах в Совет старейшин Еревана составила 43,65% или 370,323 избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА. Согласно источнику, всего правом голоса обладают 848 343 жителей Еревана.