|Никол Пашинян в ближайшее время начнет консультации с целью проведения внеочередных парламентских выборов
|Ашхабад выразил недоумение в связи с заявлением посла Таджикистана в Узбекистане о намерении отложить строительство железной дороги ТАТ "до лучших времен"
|Ереван обнародовал дату встречи Мнацаканян-Мамедъяров
|Гутерреш: Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении
|Партия "Наследие" поздравила жителей Армении с первыми, за последние 23 года, законными выборами
|Парламентская делегация Армении с рабочим визитом отбыла в Беларусь
|Блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении, одержал убедительную победу на выборах в Совет старейшин Еревана
|По данным обработки бюллетеней с 208 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,08%
|По данным обработки бюллетеней со 172 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,10%
|По данным обработки бюллетеней со 125 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,58%
|В ЦИК Армении опубликовали первые данные голосования на выборах в столичный Совет старейшин: Лидирует блок "Мой шаг" с результатом 82,42%
|По положению на 20:00 часов в Генпрокуратуру Армении поступило 129 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|На ереванских выборах больше всех потратился блок "Мой шаг"
|На "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении по положению на 21:30 поступило 46 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 20:00 часов в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Старший советник по делам России в Госдепе США может стать новым послом США в Армении
|Явка избирателей на ереванских выборах составила 43,65%
|По положению на 20:00 часов в СК Армении поступило 23 материала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Прокуратура Еревана направила три дела по фактам обнародования проголосованных избирательных бюллетеней в Следственный Комитет
|В Ереване завершилось голосование на выборах в столичный Совет старейшин
|Наблюдательские миссии продолжают фиксировать незначительные нарушения на ереванских выборах
|По положению на 18:00 часов на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 18:00 часов в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Главы МИД Армении и России встретятся в Нью-Йорке
|Заявление Генсека ОДКБ касательно обстановки на армяно-азербайджанской госгранице вызвало гнев Баку
|По положению на 17:00 явка избирателей на ереванских выборах составила 34,72%
|В предвыборном штабе партии "Процветающая Армения" было применено насилие в отношении сотрудников полиции
|На 17 из 95 наблюдаемых избирательных участков были зафиксированы нарушения.
|На 15.00 в полицию поступило 33 сигнала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян объяснил невысокую явку на выборах отсутствием подвоза к избирательным участкам <своего> электората
|Прокуратура Еревана возбудила уголовное дело по факту дачи и получения предвыборной взятки
|Офис омбудсмена: Фотографировать и распространять снимки избирательных бюллетеней запрещено и наказуемо законом
|Второй президент Армении не примет участия в выборах в Совет старейшин Еревана
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|Кандидат в мэры: Я проголосовал во имя блестящего будущего Еревана
|Омбудсмен Армении направил представленные Наирой Зограбян документы генпрокурору
|Около 160 наблюдателей из наблюдательной миссии «Очевидцы» проводят мониторинг на выборах Совета старейшин Еревана
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|Кандидат в мэры Еревана от блока "Луйс" на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовал за справедливое и эффективное управление столицей Армении
|По данным на 11.00 в голосовании по выборам в Совет старейшин проголосовали 9,39% от всех лиц, имеющих право голоса
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|Кандидат от АРФД: активное участие премьер-министра в агитационных предвыборных собраниях является прямым использованием административного ресурса
|В ЦИК пока не поступало жалоб относительно выборов в Совет старейшин
|Тигран Мукучян: ЦИК Армении будет публиковать бюллетени об участии в голосовании по выборам в Совет старейшин Еревана с 3-часовой периодичностью
|74-х летний гражданин составлял списки лиц, которым обещал по 50.000 драмов за по голос
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АрмИнфо. По данным обработки бюллетеней с 207 избирательных участков на выборах в столичный Совет старейшин, продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,08% или 125 633 голосов.
Согласно данным ЦИК Армении, на второй строчке расположилась партия "Процветающая Армения" - 10927 или 7.05%, на третьем месте - блок "Луйс" - 7617 или 4.92%, на четвертом месте партия АРФ Дашнакцутюн" - 2460 или 1.599% , замыкает пятерку партия "Еркир цирани" -2185 или
1.41%. На шестом месте партия "Оринац еркир"- 1664 или 1.1 %, далее блок "Ереванцы" - 1349 или 0.87%, партия "Наследие" набрала - 1124 или 0.73%, блок "Ереванская общественность"- 1113 или 0.72%, " партия "Реформисты" - 304 или 0.20%, "Демократический путь" - 295 или
0.19%, партия "Айк " - 241 или 0.16%.
Всего по всему Еревану было открыто 475 избирательных участков. Окончательная явка на выборах в Совет старейшин Еревана составила 43,65% или 370,323 избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА. Согласно источнику, всего правом голоса обладают 848 343 жителей Еревана.
|Никол Пашинян в ближайшее время начнет консультации с целью проведения внеочередных парламентских выборов
|Ашхабад выразил недоумение в связи с заявлением посла Таджикистана в Узбекистане о намерении отложить строительство железной дороги ТАТ "до лучших времен"
|Ереван обнародовал дату встречи Мнацаканян-Мамедъяров
|Гутерреш: Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении
|Партия "Наследие" поздравила жителей Армении с первыми, за последние 23 года, законными выборами
|Парламентская делегация Армении с рабочим визитом отбыла в Беларусь
|Блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении, одержал убедительную победу на выборах в Совет старейшин Еревана
|По данным обработки бюллетеней с 208 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,08%
|По данным обработки бюллетеней со 172 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,10%
|По данным обработки бюллетеней со 125 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,58%
|В ЦИК Армении опубликовали первые данные голосования на выборах в столичный Совет старейшин: Лидирует блок "Мой шаг" с результатом 82,42%
|По положению на 20:00 часов в Генпрокуратуру Армении поступило 129 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|На ереванских выборах больше всех потратился блок "Мой шаг"
|На "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении по положению на 21:30 поступило 46 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 20:00 часов в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Старший советник по делам России в Госдепе США может стать новым послом США в Армении
|Явка избирателей на ереванских выборах составила 43,65%
|По положению на 20:00 часов в СК Армении поступило 23 материала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Прокуратура Еревана направила три дела по фактам обнародования проголосованных избирательных бюллетеней в Следственный Комитет
|В Ереване завершилось голосование на выборах в столичный Совет старейшин
|Наблюдательские миссии продолжают фиксировать незначительные нарушения на ереванских выборах
|По положению на 18:00 часов на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 18:00 часов в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Главы МИД Армении и России встретятся в Нью-Йорке
|Заявление Генсека ОДКБ касательно обстановки на армяно-азербайджанской госгранице вызвало гнев Баку
|По положению на 17:00 явка избирателей на ереванских выборах составила 34,72%
|В предвыборном штабе партии "Процветающая Армения" было применено насилие в отношении сотрудников полиции
|На 17 из 95 наблюдаемых избирательных участков были зафиксированы нарушения.
|На 15.00 в полицию поступило 33 сигнала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян объяснил невысокую явку на выборах отсутствием подвоза к избирательным участкам <своего> электората
|Прокуратура Еревана возбудила уголовное дело по факту дачи и получения предвыборной взятки
|Офис омбудсмена: Фотографировать и распространять снимки избирательных бюллетеней запрещено и наказуемо законом
|Второй президент Армении не примет участия в выборах в Совет старейшин Еревана
|К 14 часам на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 23,72% избирателей, имеющих право голоса
|Артур Ванецян об иске Седрака Кочаряна: Я улыбнусь по данному поводу
|Айк Марутян: Я проголосовал за светлое будущее Еревана
|Наира Зограбян: Полиция не сможет представить доказательства об избирательных взятках ППА по одной простой причине - подкупа избирателей не было
|Юристы ППА готовят административное производство в отношении Даниэля Иоаннисяна
|Бако Саакян посмертно наградил военнослужащего Армии обороны Арцаха
|Анаит Тарханян: выборы в Совет старейшин Еревана станут поворотными для всего общества
|Заруи Постанджян: Нам нужна национальная консолидация, а не разделение народа на отдельные группы или полюсы
|По положению на 12:00 в полицию Армении поступило 10 сигналов о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Кандидат в мэры: Я проголосовал во имя блестящего будущего Еревана
|Омбудсмен Армении направил представленные Наирой Зограбян документы генпрокурору
|Около 160 наблюдателей из наблюдательной миссии «Очевидцы» проводят мониторинг на выборах Совета старейшин Еревана
|Наира Зограбян: Я отдала свой голос за благоустроенный и устойчивый Ереван
|Кандидат в мэры Еревана от блока "Луйс" на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовал за справедливое и эффективное управление столицей Армении
|По данным на 11.00 в голосовании по выборам в Совет старейшин проголосовали 9,39% от всех лиц, имеющих право голоса
|Ара Баблоян проголосовал <за развитие Еревана>
|Кандидат от АРФД: активное участие премьер-министра в агитационных предвыборных собраниях является прямым использованием административного ресурса
|В ЦИК пока не поступало жалоб относительно выборов в Совет старейшин
|Тигран Мукучян: ЦИК Армении будет публиковать бюллетени об участии в голосовании по выборам в Совет старейшин Еревана с 3-часовой периодичностью
|74-х летний гражданин составлял списки лиц, которым обещал по 50.000 драмов за по голос
|Кандидат в мэры: Выборы в Совет старейшин Еревана очень важны с точки зрения их проведения без предвыборных взяток и фальсификаций
|Глава СНБ: мэром Еревана по итогам выборов станет кандидат от народа
|Сотрудники Аппарата омбудсмена осуществляют независимое наблюдение за процессом выборов в мэрию Еревана
|Президент Армении стал главным докладчиком на ежегодном саммите Summit of Minds
|В.Осипян: Действия полиции в столичной общине Ачапняк носили законный характер
|Премьер-министр РА Никол Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом в городе Ахваз
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