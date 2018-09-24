Понедельник, 24 Сентября 2018 01:47

АрмИнфо. По данным обработки бюллетеней со 172 избирательных участков на выборах в столичный Совет старейшин, продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,10% или 102522 голосов.

Согласно данным ЦИК Армении, на второй строчке расположилась партия "Процветающая Армения" - 8567 или 6.78%, на третьем месте - блок "Луйс" - 6405 или 5.07%, на четвертом месте партия АРФ Дашнакцутюн" - 2101 или 1.66% , замыкает пятерку партия "Еркир цирани" -1796 или

1.42%. На шестом месте партия "Оринац еркир"- 1360 или 1.03 %, далее блок "Ереванцы" - 1153 или 0.91%, партия "Наследие" набрала - 921 или

0.73%, блок "Ереванская общественность"- 889 или 0.70%, " партия "Реформисты" - 253 или 0.20%, "Демократический путь" - 239 или

0.19%, партия "Айк " - 201 или 0.16%.

Всего по всему Еревану было открыто 475 избирательных участков. Окончательная явка на выборах в Совет старейшин Еревана составила 43,65% или 370,323 избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА. Согласно источнику, всего правом голоса обладают 848 343 жителей Еревана.