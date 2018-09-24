Понедельник, 24 Сентября 2018 00:57

АрмИнфо. По данным обработки бюллетеней со 125 избирательных участков на выборах в столичный Совет старейшин, продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,58% или 73 924 голосов.

Согласно данным ЦИК Армении, на второй строчке расположилась партия "Процветающая Армения" - 5985 или 6.59%, на третьем месте - блок "Луйс" - 4479 или 4.94%, на четвертом месте партия АРФ Дашнакцутюн" - 1514 или 1.67% , замыкает пятерку партия "Еркир цирани" -1268 или

1.40%. На шестом месте партия "Оринац еркир"- 944 или 1.04 %, далее блок "Ереванцы" - 810 или 0.88%, партия "Наследие" набрала - 663 или 0.72%, блок "Ереванская общественность"- 633 или 0.69%, партия "Айк " - 141 или 0.22%, " партия "Реформисты" - 171 или 0.19%, "Демократический путь" - 145 или 0.16%.

Всего по всему Еревану было открыто 475 избирательных участков. Окончательная явка на выборах в Совет старейшин Еревана составила 43,65% или 370,323 избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА. Согласно источнику, всего правом голоса обладают 848 343 жителей Еревана.