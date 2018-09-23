Воскресенье, 23 Сентября 2018 23:59

АрмИнфо. В ЦИК Армении опубликовали первые данные голосования на выборах в столичный Совет старейшин. Лидирует блок " Мой шаг".

По результатам обработки бюллетеней из 40 участков, партия "Наследие" набрала - 169 или 0.63%, блок "Луйс" - 1286 или 4.78%, блок "Мой шаг" - 22186 или 82.42%, партия АРФ Дашнакцутюн" - 419 или 1.56% , партия "Реформисты" - 41 или 0.15%, Блок "Ереванская общественность"- 151 или 0.56%. " Демократическо-либеральный союз Армении -, партия "Еркир цирани" -372 или 1.38% , "Демократический путь" - 37 или 0.14%, партия "Оринац еркир"- 253 или 0.94 %, "Ереванцы" - 216 или 0.80%, партия "Процветающая Армения" - 1730 или 6.43%, партия "Айк " - 58 или 0.22%

Окончательная явка на выборах в Совет старейшин Еревана составила 43,65% или 370,323 избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА. Согласно источнику, всего правом голоса обладают 848 343 жителей Еревана.