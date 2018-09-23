Воскресенье, 23 Сентября 2018 23:42

АрмИнфо. По положению на 20:00 часов 23 сентября в Следственный комитет Армении поступило 129 сообщений о нарушениях в ходе выборов в столичный Совет старейшин.

Как сообщили АрмИнфо в Генпрокуратуре РА, 55 из них - это публикации в СМИ, 3 поступили на "горячую линию" прокуратуры Еревана, еще 71 сообщение поступило от полиции.

"9 сообщений касаются дачи избирательной взятки; 14 - о препятствовании реализации избирательного права; 30 - нарушениях правил составления избирательных списков; 3 - указания о проведении агитации; 1 - о препятствовании деятельности журналиста; 21 - о попытке голосования более одного раза; 19- о нарушении тайны голосования, 19 - о неточностях в избирательных списках, 32 - другое. Изучение сообщений показало, что нарушения носят общий характер. По 98 сообщениям полиция РА провела проверки. По 31 сообщению подготовлены материалы по признакам ст. 180 и 181 УК РА", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.