|Премьер-министр: ЕСПЧ своим решением подтвердил, что в судебной системе Армении есть проблемы
|Посыл Никола Пашиняна Диаспоре: Становитесь богатыми и обогащайте Армению
|Никол Пашинян в ближайшее время начнет консультации с целью проведения внеочередных парламентских выборов
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|Партия "Наследие" поздравила жителей Армении с первыми, за последние 23 года, законными выборами
|Парламентская делегация Армении с рабочим визитом отбыла в Беларусь
|Блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении, одержал убедительную победу на выборах в Совет старейшин Еревана
|По данным обработки бюллетеней с 208 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,08%
|По данным обработки бюллетеней со 172 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,10%
|По данным обработки бюллетеней со 125 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,58%
|В ЦИК Армении опубликовали первые данные голосования на выборах в столичный Совет старейшин: Лидирует блок "Мой шаг" с результатом 82,42%
|По положению на 20:00 часов в Генпрокуратуру Армении поступило 129 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|На ереванских выборах больше всех потратился блок "Мой шаг"
|На "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении по положению на 21:30 поступило 46 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 20:00 часов в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Старший советник по делам России в Госдепе США может стать новым послом США в Армении
|Явка избирателей на ереванских выборах составила 43,65%
|По положению на 20:00 часов в СК Армении поступило 23 материала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Прокуратура Еревана направила три дела по фактам обнародования проголосованных избирательных бюллетеней в Следственный Комитет
|В Ереване завершилось голосование на выборах в столичный Совет старейшин
|Наблюдательские миссии продолжают фиксировать незначительные нарушения на ереванских выборах
|По положению на 18:00 часов на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 18:00 часов в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Главы МИД Армении и России встретятся в Нью-Йорке
|Заявление Генсека ОДКБ касательно обстановки на армяно-азербайджанской госгранице вызвало гнев Баку
|По положению на 17:00 явка избирателей на ереванских выборах составила 34,72%
|В предвыборном штабе партии "Процветающая Армения" было применено насилие в отношении сотрудников полиции
|На 17 из 95 наблюдаемых избирательных участков были зафиксированы нарушения.
|На 15.00 в полицию поступило 33 сигнала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян объяснил невысокую явку на выборах отсутствием подвоза к избирательным участкам <своего> электората
|Прокуратура Еревана возбудила уголовное дело по факту дачи и получения предвыборной взятки
|Офис омбудсмена: Фотографировать и распространять снимки избирательных бюллетеней запрещено и наказуемо законом
|Второй президент Армении не примет участия в выборах в Совет старейшин Еревана
|К 14 часам на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 23,72% избирателей, имеющих право голоса
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|74-х летний гражданин составлял списки лиц, которым обещал по 50.000 драмов за по голос
|Кандидат в мэры: Выборы в Совет старейшин Еревана очень важны с точки зрения их проведения без предвыборных взяток и фальсификаций
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АрмИнфо. На выборах в Совет старейшин Еревана, по данным Центризбиркома, больше всего средств потратил блок "Мой шаг", на предвыборном счету которого были 40 млн драмов, из коих было потрачено 39 млн 953 тысяч 624 драмов.
На прошлых выборах традиционно больше всех средств потратила Республиканская партия, а блок "Елк", одним из лидеров которого являлся Никол Пашинян, для проведения предвыборной кампании проводил сбор пожертвований.
На втором месте оказалась партия "Процветающая Армения", на предвыборном счету которой было 58 млн 941 тыс драмов, но она потратила всего 17 млн 915 тыс 400 драмов.
Далее следует блок "Луйс", на предвыборном счету которого было 8 млн 280 тыс драмов, из коих было потрачено 6 млн 266 тыс 575 драмов.
Партия "Наследие" из 7 млн потратила 6 млн 796тыс 680 драмов.
"Оринац еркир" из 5,5 млн потратил 5 млн 441 тыс.
"Реформисты" потратили 2 млн 831 тыс 400 драмов из имеющихся 3 млн 400 тыс.
Партия "Еркир цирани", имея на счету 2 млн 220 тыс драмов, потратила всего 172 800.
АРФ "Дашнакцутюн" из 2 млн 100 тысяч драмов потратила 1 млн 716 тысяч
800 драмов.
Блок партий "Ереванское сообщество" из имеющихся 1,6 млн драмов потратила 1, 7 млн, кроме того у него есть задолженность в размере 1 млн 210 тысяч 200 драмов.
Партия "Демократический путь", имея на счету 250 тысяч драмов, потратила 249 тысяч 996 драмов.
Блок партий "Ереванцы" и партия "Айк", по данным ЦИК, вообще не имели средств на предвыборном счету и, следовательно, не потратились на агиткампанию.
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|Партия "Наследие" поздравила жителей Армении с первыми, за последние 23 года, законными выборами
|Парламентская делегация Армении с рабочим визитом отбыла в Беларусь
|Блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении, одержал убедительную победу на выборах в Совет старейшин Еревана
|По данным обработки бюллетеней с 208 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,08%
|По данным обработки бюллетеней со 172 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,10%
|По данным обработки бюллетеней со 125 избирательных участков продолжает лидировать блок "Мой шаг" с результатом 81,58%
|В ЦИК Армении опубликовали первые данные голосования на выборах в столичный Совет старейшин: Лидирует блок "Мой шаг" с результатом 82,42%
|По положению на 20:00 часов в Генпрокуратуру Армении поступило 129 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|На ереванских выборах больше всех потратился блок "Мой шаг"
|На "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении по положению на 21:30 поступило 46 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 20:00 часов в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Республиканская партия откликнулась на заявление Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах
|Старший советник по делам России в Госдепе США может стать новым послом США в Армении
|Явка избирателей на ереванских выборах составила 43,65%
|По положению на 20:00 часов в СК Армении поступило 23 материала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Прокуратура Еревана направила три дела по фактам обнародования проголосованных избирательных бюллетеней в Следственный Комитет
|В Ереване завершилось голосование на выборах в столичный Совет старейшин
|Наблюдательские миссии продолжают фиксировать незначительные нарушения на ереванских выборах
|По положению на 18:00 часов на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 39 сообщений о нарушениях в ходе выборов
|По положению на 18:00 часов в Полицию Армении поступило 54 сообщения о нарушениях в ходе выборов
|Главы МИД Армении и России встретятся в Нью-Йорке
|Заявление Генсека ОДКБ касательно обстановки на армяно-азербайджанской госгранице вызвало гнев Баку
|По положению на 17:00 явка избирателей на ереванских выборах составила 34,72%
|В предвыборном штабе партии "Процветающая Армения" было применено насилие в отношении сотрудников полиции
|На 17 из 95 наблюдаемых избирательных участков были зафиксированы нарушения.
|На 15.00 в полицию поступило 33 сигнала о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Никол Пашинян объяснил невысокую явку на выборах отсутствием подвоза к избирательным участкам <своего> электората
|Прокуратура Еревана возбудила уголовное дело по факту дачи и получения предвыборной взятки
|Офис омбудсмена: Фотографировать и распространять снимки избирательных бюллетеней запрещено и наказуемо законом
|Второй президент Армении не примет участия в выборах в Совет старейшин Еревана
|К 14 часам на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 23,72% избирателей, имеющих право голоса
|Артур Ванецян об иске Седрака Кочаряна: Я улыбнусь по данному поводу
|Айк Марутян: Я проголосовал за светлое будущее Еревана
|Наира Зограбян: Полиция не сможет представить доказательства об избирательных взятках ППА по одной простой причине - подкупа избирателей не было
|Юристы ППА готовят административное производство в отношении Даниэля Иоаннисяна
|Бако Саакян посмертно наградил военнослужащего Армии обороны Арцаха
|Анаит Тарханян: выборы в Совет старейшин Еревана станут поворотными для всего общества
|Заруи Постанджян: Нам нужна национальная консолидация, а не разделение народа на отдельные группы или полюсы
|По положению на 12:00 в полицию Армении поступило 10 сигналов о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана
|Кандидат в мэры: Я проголосовал во имя блестящего будущего Еревана
|Омбудсмен Армении направил представленные Наирой Зограбян документы генпрокурору
|Около 160 наблюдателей из наблюдательной миссии «Очевидцы» проводят мониторинг на выборах Совета старейшин Еревана
|Наира Зограбян: Я отдала свой голос за благоустроенный и устойчивый Ереван
|Кандидат в мэры Еревана от блока "Луйс" на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовал за справедливое и эффективное управление столицей Армении
|По данным на 11.00 в голосовании по выборам в Совет старейшин проголосовали 9,39% от всех лиц, имеющих право голоса
|Ара Баблоян проголосовал <за развитие Еревана>
|Кандидат от АРФД: активное участие премьер-министра в агитационных предвыборных собраниях является прямым использованием административного ресурса
|В ЦИК пока не поступало жалоб относительно выборов в Совет старейшин
|Тигран Мукучян: ЦИК Армении будет публиковать бюллетени об участии в голосовании по выборам в Совет старейшин Еревана с 3-часовой периодичностью
|74-х летний гражданин составлял списки лиц, которым обещал по 50.000 драмов за по голос
|Кандидат в мэры: Выборы в Совет старейшин Еревана очень важны с точки зрения их проведения без предвыборных взяток и фальсификаций
|Глава СНБ: мэром Еревана по итогам выборов станет кандидат от народа
|Сотрудники Аппарата омбудсмена осуществляют независимое наблюдение за процессом выборов в мэрию Еревана
|Президент Армении стал главным докладчиком на ежегодном саммите Summit of Minds
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