Воскресенье, 23 Сентября 2018 23:31

АрмИнфо. На выборах в Совет старейшин Еревана, по данным Центризбиркома, больше всего средств потратил блок "Мой шаг", на предвыборном счету которого были 40 млн драмов, из коих было потрачено 39 млн 953 тысяч 624 драмов.

На прошлых выборах традиционно больше всех средств потратила Республиканская партия, а блок "Елк", одним из лидеров которого являлся Никол Пашинян, для проведения предвыборной кампании проводил сбор пожертвований.

На втором месте оказалась партия "Процветающая Армения", на предвыборном счету которой было 58 млн 941 тыс драмов, но она потратила всего 17 млн 915 тыс 400 драмов.

Далее следует блок "Луйс", на предвыборном счету которого было 8 млн 280 тыс драмов, из коих было потрачено 6 млн 266 тыс 575 драмов.

Партия "Наследие" из 7 млн потратила 6 млн 796тыс 680 драмов.

"Оринац еркир" из 5,5 млн потратил 5 млн 441 тыс.

"Реформисты" потратили 2 млн 831 тыс 400 драмов из имеющихся 3 млн 400 тыс.

Партия "Еркир цирани", имея на счету 2 млн 220 тыс драмов, потратила всего 172 800.

АРФ "Дашнакцутюн" из 2 млн 100 тысяч драмов потратила 1 млн 716 тысяч

800 драмов.

Блок партий "Ереванское сообщество" из имеющихся 1,6 млн драмов потратила 1, 7 млн, кроме того у него есть задолженность в размере 1 млн 210 тысяч 200 драмов.

Партия "Демократический путь", имея на счету 250 тысяч драмов, потратила 249 тысяч 996 драмов.

Блок партий "Ереванцы" и партия "Айк", по данным ЦИК, вообще не имели средств на предвыборном счету и, следовательно, не потратились на агиткампанию.