Воскресенье, 23 Сентября 2018 23:28

АрмИнфо.По положению на 21:30 часов 23 сентября на "горячую линию" офиса Омбудсмена Армении поступило 46 сообщений о нарушениях в ходе выборов в Совет старейшин Еревана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, сотрудники офиса изучили более 1000 публикаций в СМИ и социальных сетях.

Так, 16 сообщений, поступивших на "горячую линию" касались невозможности участия в выборах из-за наличия прописки менее 6 месяцев, 12 - недоступность участия в выборах лиц с ограниченными возможностями. "Сообщения также касались возможности участия в выборах по ID картам, неполучение оповещающей листовки и другое. По всем случаям в офисе Омбудсмена гражданам была дана надлежащая консультация", - сообщили в офисе Омбудсмена, добавив, что на "горячую линию" также поступило сообщение от гражданина о том, что он вчера вечером был доставлен в полицейский участок на Маштоца по подозрению в подкупе избирателей, где его продержали до 06:00 часов утра. В офисе защитника прав человека проводится расследование по этому вопросу.

"Публикации в средствах массовой информации и социальных сетях касались оборудования избирательных участков, поведения членов комиссии и т. д. Были зафиксированы проблемы, связанные с тайным голосованием, в частности, случаи фотографирования и распространения бюллетеней. Были также публикации о зафиксированных скоплениях у избирательных участков, а также случаи направления избирателей, обыска квартиры по сообщениям об избирательных взятках (согласно публикации безосновательных). Особое внимание было уделено информации о возможных препятствиях деятельности журналистов и наблюдателей", - отмечается в сообщении офиса Омбудсмена.