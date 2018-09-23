Воскресенье, 23 Сентября 2018 22:37

АрмИнфо. По положению на 20:00 часов 23 сентября в Полицию Армении поступило 84 сообщения о нарушениях в ходе выборов в столичный Совет старейшин.

Как сообщили АрмИнфо в Полиции РА, 11 сообщений поступило о дачи избирательной взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или ограничение свободы волеизъявления избирателя; 2 - о препятствовании реализации избирательного права, препятствовании работе избирательных комиссий или осуществлению полномочий лиц, участвующих в выборах; 1 - о препятствовании деятельности журналиста; 23 - о попытке голосования более одного раза или за другого гражданина, 4- о нарушении тайны голосования, 19 - о неточностях в избирательных списках, 1 - о вбросах, 23 - другое.

В Полиции РА подчеркнули, что 18 сообщений было решено согласно ст. 180 и ст. 181 УК РА, еще по 66 нарушениям осуществляются проверки.