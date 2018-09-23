Воскресенье, 23 Сентября 2018 21:45

АрмИнфо. Республиканская партия Армении откликнулась на заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна о низкой явке на ереванских выборах, которую он объяснил отсутствием принудительных методов по "доставке" избирателей на участки, применяемых при прошлых властях.

Так, зампред РПА Армен Ашотян на своей страничке в Facebook, в частности, написал: "Не хочу верить в то, что премьер Пашинян объяснил низкую явку на ереванских выборах отсутствием "газелей" (которые в свое время "доставляли" избирателей, получивших подкуп, на участки, ред.). Поучается, что постреволюционная эйфория, высокий авторитет и рейтинг премьера, PR-технологии и даже обещание о досрочных парламентских выборах не возымели должного эффекта, и были менее веским аргументом, чем "злосчастные газели". Фактически, мобилизация общества вокруг искусственной политической повестки находится под угрозой",- написал Ашотян.

Тем не менее, явка избирателей на нынешних выборах в Совет старейшин Еревана превысила явку прошлых выборов, составив 43,65% вместо прошлогодних 40,99%.

Ранее премьер-министр Пашинян, находящийся на пути в Нью-Йорк, в ходе фейсбуковского прямого эфира из Парижа прокомментировал сравнительно низкую явку на продолжающихся в Ереване выборах в Совет старейшин.

По словам Пашиняна, невысокая явка обусловлена тем, что в отличие от прошлых муниципальных выборов, на этих выборах людей не подвозят к избирательным участкам на организованном для электората транспорте. "По сравнению с прошлыми выборами в Совет старейшин Еревана показатель активности снизился немного - на 1-2 процента. Это, пожалуй, объясняется тем, что на этих выборах людей на <Газелях> и автобусах не привозят на избирательные участки", - заявил он, выразив надежду на то, что избиратели всё равно придут на участки. "Это уникальные выборы, и они уникальны тем, что именно выбор людей повлияет на их результат", - заявил Пашинян.

Вместе с тем, премьер выразил уверенность в том, что сам электоральный процесс, а также подсчёт голосов пройдут в атмосфере любви и терпимости. Как указал Пашинян, органы правопорядка всё равно находятся начеку и продолжают выполнять свою работу.