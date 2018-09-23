Воскресенье, 23 Сентября 2018 21:41

АрмИнфо. Старший советник по делам России в Госдепартаменте США Линн Трейси может стать новым послом США в Армении.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, с данным предложением выступил президент США Дональд Трамп. Однако, кандидатура Линн Трейси еще должна быть одобрена Сенатом США.

Отметим, что Линн Трейси сейчас занимает пост Старшего советника по делам России в Госдепартаменте США. Ранее она была заместителем посла США в Москве, Ашхабаде и Астане. Трейси владеет русским языком.

Отметим, что действующий посол США в РА Ричард Миллз занял эту должность в начале 2015 года. До назначения на этот пост Миллз был вице-послом США в Бейруте. Начавший свою дипломатическую карьеру в 1988 году Миллз ранее работал в столицах крупных государств - в Париже, Лондоне, а также в имеющих для США ключевое значение Багдаде и Исламабаде. Он прекрасно осведомлен в вопросе проблем Советского союза, а также Армении, поскольку на заре своей дипломатической карьеры, в годы горбачевской перестройки, работал в отделе Госдепартамента по вопросам Советского союза, а затем возглавил консультативный отдел, созданный по вопросу получивших независимость Армении и Азербайджана.