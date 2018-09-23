Воскресенье, 23 Сентября 2018 21:36

АрмИнфо. Окончательная явка на выборах в Совет старейшин Еревана составила 43,65% или 370,323 избирателей. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия РА.

Согласно источнику, всего правом голоса обладают 843343 жителей Еревана. Наибольшую активность проявили жители столичной общины Давидашен, где проголосовали 46,92% избирателей, а наименьшую - общины Эребуни - 40,38%. В столице Армении 23 сентября стартовали внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана. В выборах участвуют четыре блока и восемь партий.

Отметим, что на прошлых выборах в Совет старейшин Еревана, которые прошли 15 мая 2017 года, явка составила 40,99% или 345,146 избирателей. На прошлых выборах победу одержала Республиканская партия во главе с Тароном Маркаряном, набравшая 71,25% или 240,034 голоса.