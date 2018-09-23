Воскресенье, 23 Сентября 2018 21:09

АрмИнфо.По положению на 20:00 часов 23 сентября в Следственный комитет Армении поступило 23 материала о нарушениях в ходе выборов в столичный Совет старейшин, в которых содержатся явные признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РА.

Как сообщили АрмИнфо в СК РА, 8 материалов из 23, находятся в следственном управлении административных округов Аван и Нор Норк, 4 - Эребуни и Нубарашен, 3 -в следственном управлении по городу Ереван, в следственных отделениях СК РА административных округов Арабкир и Малатия-Себастия, 2 - Канакер-Зейтун.

Основная часть материалов, находящихся в производстве в СК, касаются попыток повторного голосования (16), еще 7 - нарушений тайны голосования.