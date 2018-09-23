Воскресенье, 23 Сентября 2018 20:26

АрмИнфо. Прокуратура Еревана направила три дела по фактам обнародования проголосованных избирательных бюллетеней в Следственный Комитет РА для подготовки материалов по статье 154 УК РА.

Отметим, что данное преступление карается лишением свободы до 2 лет или штрафом от 500 тысяч до 700 тысяч драмов.

Отметим, что сегодня многие пользователи после голосования в соцсетях обнародовали фотографии своих избирательных бюллетеней. Подавляющее большинство этих пользователей проголосовало за блок "Мой шаг" и его кандидата в мэры Айка Марутяна. На отдельных фотографиях были поставлены галочки перед N1 ("Процветающая Армения"). Однако после того, как Полиция дозвонилась до этих пользователей, фотографии были удалены.